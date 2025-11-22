Tragiczna śmierć 7-letniej Amelki. Prezydent nie przebiera w słowach
Polska ponownie została dotknięta dramatem wojny w Ukrainie. W wyniku rosyjskiego ostrzału cywilów w Tarnopolu śmierć poniosła 7-letnia Polka – Amelka – która zginęła razem ze swoją mamą. Informację potwierdziło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a dziś kolejne słowa wsparcia i kondolencji skierował do rodziny prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Karol Nawrocki.
„Z głębokim bólem przyjąłem informację o śmierci 7-letniej Amelki, obywatelki Polski, która zginęła w Tarnopolu wraz ze swoją mamą, w wyniku barbarzyńskiego rosyjskiego ostrzału ludności cywilnej. Rodzinie i najbliższym składam wyrazy szczerego współczucia, pozostając w modlitwie za duszę niewinnego dziecka oraz jej mamy” – napisał Nawrocki w poruszającym wpisie.
To kolejne oficjalne potwierdzenie tragicznych wydarzeń z nocy z 18 na 19 listopada, kiedy rosyjskie rakiety uderzyły w dzielnice mieszkalne Tarnopola. Atak dosięgnął zwykłych mieszkańców, którzy nie mieli żadnego związku z działaniami wojennymi. Wśród ofiar znalazła się mała Amelka i jej mama – Polki, które stały się kolejnymi ofiarami agresji militarnej wymierzonej w cywilów.
Śmierć dziecka wstrząsnęła opinią publiczną zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wcześniej premier Donald Tusk podkreślił, że ta tragedia pokazuje, iż wojna prowadzona przez Rosję to nie abstrakcyjny konflikt na mapie, lecz realne zagrożenie dla życia niewinnych ludzi, w tym dzieci. Jak dodał, „ta wojna musi się zakończyć, a Rosja nie może jej wygrać”.
Polska dyplomacja pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego, monitorując sytuację i działania lokalnych służb. Trwa ustalanie szczegółów zdarzenia oraz pomoc rodzinie ofiar.
Tragedia Amelki i jej mamy to jedno z najbardziej bolesnych przypomnieni, że wojna toczy się tuż za naszymi granicami, a jej ofiarami padają również obywatele Polski. W mediach społecznościowych pojawiają się tysiące wpisów wyrażających żal i solidarność, a politycy apelują o dalsze wsparcie Ukrainy i działania na rzecz zakończenia konfliktu.
