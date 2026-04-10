Tragiczna wiadomość ze świata sportu. Nie żyje Jacek Magiera, miał tylko 49 lat
Polski futbol pogrążył się w żałobie. W wieku zaledwie 49 lat zmarł Jacek Magiera, znany trener i były piłkarz, który w ostatnich latach pracował w sztabie reprezentacji Polski. Informację o jego śmierci przekazał Polski Związek Piłki Nożnej. Do dramatycznych wydarzeń doszło w piątek rano. Jak wynika z dostępnych informacji, szkoleniowiec zasłabł podczas treningu biegowego. Natychmiast rozpoczęto akcję ratunkową i przetransportowano go do szpitala we Wrocławiu. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Przyczyną śmierci było nagłe zatrzymanie krążenia.
Jacek Magiera był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej piłki. Swoją karierę zaczynał jako zawodnik, grając m.in. w Rakowie Częstochowa, Legii Warszawa i Widzewie Łódź. Po zakończeniu gry na boisku z powodzeniem przeszedł na ławkę trenerską, gdzie szybko zdobył uznanie.
Prowadził zespoły młodzieżowe reprezentacji Polski, pracował w Legii Warszawa, a w ostatnich latach związany był ze Śląskiem Wrocław. Pod jego wodzą klub odzyskał konkurencyjność i notował dobre wyniki w Ekstraklasie. Równolegle pełnił funkcję drugiego trenera kadry narodowej.
Polski Związek Piłki Nożnej z głębokim smutkiem i ogromnym żalem przyjął informację o śmierci Jacka Magiery, drugiego trenera reprezentacji Polski. Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie…
W środowisku piłkarskim uchodził za człowieka spokojnego, profesjonalnego i niezwykle zaangażowanego. Piłkarze i współpracownicy podkreślali jego podejście do pracy oraz umiejętność budowania relacji w drużynie.
Wiadomość o jego śmierci wywołała ogromne poruszenie. Z całej Polski napływają kondolencje od klubów, zawodników i kibiców. Dla wielu osób był nie tylko trenerem, ale także autorytetem i inspiracją.
Co to oznacza dla Ciebie? To kolejny moment, który pokazuje, jak kruche potrafi być życie, nawet w przypadku osób aktywnych i będących w pełni sił. Śmierć Jacka Magiery to ogromna strata dla polskiego sportu i przypomnienie, jak ważne jest docenianie każdego dnia.
