Tragiczne wydarzenia w powiecie płońskim. 29-latek przyznał się do zabójstwa dziadków
W miejscowości Raciąż w powiecie płońskim doszło do wstrząsającej zbrodni. 29-letni mężczyzna usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do zdarzenia doszło w środę 18 lutego wieczorem.
29-letni mieszkaniec Raciąża (pow. płoński) usłyszał zarzuty podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem po tym, jak w środę (18.02) wieczorem sam zadzwonił na 112 i przyznał się do zamordowania swoich dziadków. Sąd Rejonowy w Płońsku zdecydował o trzymiesięcznym areszcie –… pic.twitter.com/dO7DCJQDj5
Mężczyzna sam zadzwonił na numer alarmowy 112 i przyznał się do zamordowania swoich dziadków.
Zgłoszenie na numer alarmowy
Jak poinformowała Policja Mazowsze, podejrzany skontaktował się z numerem alarmowym i poinformował o popełnionym czynie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz służby ratunkowe.
Po przybyciu funkcjonariusze zatrzymali 29-latka. Trwały czynności procesowe pod nadzorem prokuratury.
Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem
Mężczyzna usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. To jedna z najpoważniejszych kwalifikacji prawnych w polskim kodeksie karnym.
Sąd Rejonowy w Płońsku zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.
Za zarzucany czyn grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Sprawa w toku
Śledczy zabezpieczają materiał dowodowy i ustalają szczegółowe okoliczności tragedii. Na tym etapie nie ujawniono motywów działania podejrzanego.
Policja podkreśla, że postępowanie jest w toku, a kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności procesowych.
