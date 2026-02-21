Tragiczne wydarzenia w powiecie płońskim. 29-latek przyznał się do zabójstwa dziadków

Autor: Anna Szkutnik

W miejscowości Raciąż w powiecie płońskim doszło do wstrząsającej zbrodni. 29-letni mężczyzna usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Do zdarzenia doszło w środę 18 lutego wieczorem.

Fot. Policja Mazowsze

Mężczyzna sam zadzwonił na numer alarmowy 112 i przyznał się do zamordowania swoich dziadków.

Zgłoszenie na numer alarmowy

Jak poinformowała Policja Mazowsze, podejrzany skontaktował się z numerem alarmowym i poinformował o popełnionym czynie. Na miejsce natychmiast skierowano patrol policji oraz służby ratunkowe.

Po przybyciu funkcjonariusze zatrzymali 29-latka. Trwały czynności procesowe pod nadzorem prokuratury.

Zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem

Mężczyzna usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. To jedna z najpoważniejszych kwalifikacji prawnych w polskim kodeksie karnym.

Sąd Rejonowy w Płońsku zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego trzymiesięcznego aresztu tymczasowego.

Za zarzucany czyn grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Sprawa w toku

Śledczy zabezpieczają materiał dowodowy i ustalają szczegółowe okoliczności tragedii. Na tym etapie nie ujawniono motywów działania podejrzanego.

Policja podkreśla, że postępowanie jest w toku, a kolejne informacje będą przekazywane po zakończeniu czynności procesowych.

