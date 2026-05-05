Tragiczne zdarzenie w Warszawie. 16-latek znaleziony przy torach
W rejonie torów kolejowych w warszawskim Ursusie odnaleziono nieprzytomnego 16-latka. Pomimo natychmiastowej reakcji świadka i interwencji służb nie udało się go uratować. Policja prowadzi postępowanie i ustala, co doprowadziło do śmierci nastolatka.
Znaleziony przez przypadkowego świadka
Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w okolicach torów między stacjami PKP Ursus i PKP Ursus Niedźwiadek. Nieprzytomnego chłopaka znalazł przypadkowy przechodzień, który okazał się ratownikiem medycznym.
Świadek natychmiast rozpoczął reanimację i wezwał służby ratunkowe.
Reanimacja nie przyniosła efektu
Na miejsce przyjechały służby, jednak mimo podjętych działań życia 16-latka nie udało się uratować.
Policja potwierdza, że chłopak nie miał obrażeń, które wskazywałyby na potrącenie przez pociąg lub upadek z wysokości.
Śledztwo w toku
Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednak sprawa nie została jeszcze zamknięta.
Ciało nastolatka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Zaplanowano także badania toksykologiczne.
Monitoring i świadkowie
Policjanci zabezpieczyli monitoring z okolicy i prowadzą czynności mające ustalić przebieg zdarzenia.
Funkcjonariusze zapowiadają również przesłuchania świadków i apelują o zgłaszanie się osób, które mogą mieć informacje w tej sprawie.
Drugi incydent tego samego dnia
Tego samego dnia w regionie doszło do innego zdarzenia kolejowego. 18-latka spadła z dachu pociągu w Parzniewie i trafiła do szpitala.
Policja podkreśla jednak, że na ten moment nie ma potwierdzenia, aby oba zdarzenia były ze sobą powiązane.
Co to oznacza dla mieszkańców?
– służby prowadzą szczegółowe wyjaśnienia
– przyczyna śmierci zostanie ustalona po sekcji zwłok
– możliwe są kolejne ustalenia po analizie monitoringu
– policja apeluje o przekazywanie informacji
– sprawa pozostaje otwarta
