Tragiczne zdarzenie w Warszawie. 16-latek znaleziony przy torach

5 maja 2026 15:07 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W rejonie torów kolejowych w warszawskim Ursusie odnaleziono nieprzytomnego 16-latka. Pomimo natychmiastowej reakcji świadka i interwencji służb nie udało się go uratować. Policja prowadzi postępowanie i ustala, co doprowadziło do śmierci nastolatka.

Czarnobiałe tory i sieć trakcyjna. Grafika poglądowa. Generowana automatycznie przy pomocy Gemini

Znaleziony przez przypadkowego świadka

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem w okolicach torów między stacjami PKP Ursus i PKP Ursus Niedźwiadek. Nieprzytomnego chłopaka znalazł przypadkowy przechodzień, który okazał się ratownikiem medycznym.

Świadek natychmiast rozpoczął reanimację i wezwał służby ratunkowe.

Reanimacja nie przyniosła efektu

Na miejsce przyjechały służby, jednak mimo podjętych działań życia 16-latka nie udało się uratować.

Policja potwierdza, że chłopak nie miał obrażeń, które wskazywałyby na potrącenie przez pociąg lub upadek z wysokości.

Śledztwo w toku

Okoliczności zdarzenia są obecnie wyjaśniane. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich, jednak sprawa nie została jeszcze zamknięta.

Ciało nastolatka zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Zaplanowano także badania toksykologiczne.

Monitoring i świadkowie

Policjanci zabezpieczyli monitoring z okolicy i prowadzą czynności mające ustalić przebieg zdarzenia.

Funkcjonariusze zapowiadają również przesłuchania świadków i apelują o zgłaszanie się osób, które mogą mieć informacje w tej sprawie.

Drugi incydent tego samego dnia

Tego samego dnia w regionie doszło do innego zdarzenia kolejowego. 18-latka spadła z dachu pociągu w Parzniewie i trafiła do szpitala.

Policja podkreśla jednak, że na ten moment nie ma potwierdzenia, aby oba zdarzenia były ze sobą powiązane.

Co to oznacza dla mieszkańców?

– służby prowadzą szczegółowe wyjaśnienia
– przyczyna śmierci zostanie ustalona po sekcji zwłok
– możliwe są kolejne ustalenia po analizie monitoringu
– policja apeluje o przekazywanie informacji
– sprawa pozostaje otwarta

