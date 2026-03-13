Tragiczny finał po pożarze trawy. Nie żyje mężczyzna

13 marca 2026 16:02 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Tragiczny finał zdarzenia w Pionkach w powiecie radomskim. 50-letni mężczyzna, którego znaleziono w płonącej trawie przy jednej z ulic, zmarł w szpitalu. Poszkodowany wcześniej został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z powodu bardzo rozległych poparzeń.

Fot. Policja Radom

Do zdarzenia doszło w czwartek przed południem przy ulicy Radomskiej.

Świadek znalazł mężczyznę w płomieniach
Służby ratunkowe zostały wezwane po zgłoszeniu od osoby, która zauważyła leżącego mężczyznę w miejscu, gdzie paliła się trawa. Świadek próbował udzielić mu pomocy jeszcze przed przyjazdem strażaków.

Na miejsce natychmiast skierowano straż pożarną oraz ratowników medycznych. Mężczyzna był w bardzo ciężkim stanie i miał poważne poparzenia niemal całego ciała.

Helikopter LPR zabrał rannego do szpitala
Ze względu na skalę obrażeń podjęto decyzję o wezwaniu śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Poszkodowany został przetransportowany do specjalistycznego szpitala.

Niestety lekarzom nie udało się uratować jego życia. 50-letni mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Prawdopodobną przyczyną było wypalanie trawy lub śmieci
Wstępne ustalenia wskazują, że mężczyzna mógł sam rozpalić ogień. Najprawdopodobniej próbował spalić śmieci lub suchą trawę i w pewnym momencie stracił kontrolę nad rozprzestrzeniającym się ogniem.

Pożary suchej roślinności bardzo szybko wymykają się spod kontroli, szczególnie przy silnym wietrze i suchych warunkach.

Co to oznacza dla czytelnika
Służby ponownie apelują o rozwagę i przypominają, że wypalanie traw jest bardzo niebezpieczne. Każdego roku takie pożary prowadzą do poważnych wypadków, zagrażają ludziom, zwierzętom oraz pobliskim zabudowaniom.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl