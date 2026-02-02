Tragiczny finał podróży do Warszawy. Fiat wyleciał z drogi i uderzył w drzewo. Reanimacja nie pomogła
Poniedziałkowe popołudnie na drodze wojewódzkiej nr 637 przyniosło śmiertelne żniwo. W rejonie miejscowości Michałów, na trasie prowadzącej w kierunku stolicy, doszło do dramatycznego wypadku. Samochód osobowy wypadł z jezdni, wielokrotnie dachował, a jego pęd zatrzymało dopiero przydrożne drzewo. Mimo błyskawicznej akcji ratunkowej, życia kierowcy nie udało się uratować.
Śmierć na 31. kilometrze. „Stracił panowanie w ułamku sekundy”
Do zdarzenia doszło około godziny 16:00 na odcinku między Stanisławowem a Warszawą (powiat miński). Według wstępnych ustaleń policji, kierujący samochodem marki Fiat mężczyzna nagle stracił kontrolę nad pojazdem. Maszyna wypadła z trasy, koziołkowała, by ostatecznie z ogromną siłą uderzyć w drzewo rosnące poza pasem drogowym.
Służby ratunkowe pojawiły się na miejscu błyskawicznie. Medycy podjęli desperacką walkę o życie poszkodowanego, prowadząc reanimację krążeniowo-oddechową. Niestety, obrażenia odniesione w wyniku dachowania i uderzenia okazały się śmiertelne. Ofiarą jest mężczyzna w wieku około 50 lat. Policja wciąż ustala jego tożsamość.
– Mimo udzielonej pomocy medycznej mężczyzna zmarł na miejscu. Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy o godz. 16.35 – potwierdza w rozmowie z Tygodnikiem Siedleckim kom. Adam Rejdak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.
Utrudnienia na trasie. Droga zablokowana
Wypadek spowodował paraliż na DW637. Droga w miejscu tragedii została całkowicie zablokowana w obu kierunkach, co generuje spore korki w godzinach popołudniowego szczytu. Funkcjonariusze kierują samochody objazdami przez drogę serwisową. Utrudnienia mogą potrwać około dwóch godzin, dopóki na miejscu nie zostaną zakończone czynności prokuratorskie i policyjne.
Co było przyczyną? Policja apeluje o rozwagę
Na ten moment nie wiadomo, dlaczego 50-latek stracił panowanie nad Fiatem. Nie są znane również wyniki badań na obecność alkoholu w organizmie ofiary – to wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Śledczy będą teraz odtwarzać przebieg ostatnich sekund przed tragedią.
Policja zwraca się z pilnym apelem do wszystkich kierowców: warunki na drogach bywają zdradliwe, a chwila nieuwagi lub nadmierna prędkość mogą kosztować życie. Mundurowi proszą o „zdjęcie nogi z gazu” i zachowanie maksymalnej koncentracji, zwłaszcza na ruchliwych trasach wylotowych.
Ważna informacja:
Artykuł powstał na podstawie informacji z dnia 02.02.2026. Służby wciąż pracują na miejscu zdarzenia w Michałowie. Kierowcy podróżujący DW637 proszeni są o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poleceń policji kierującej ruchem.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.