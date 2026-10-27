Daniel Dymiński poinformował o odnalezieniu ciała. To zaginiona dziewczynka?

27 października 2026 14:32 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Tragiczne informacje przekazał we wtorek, 27 października, Daniel Dymiński, zaangażowany w poszukiwania osób zaginionych. Jak poinformował w mediach społecznościowych, wspólnie z Marcinem Gołuchowskim i Honoratą Kożuchowską odnalazł ciało zaginionej Roksany Jurczyszyn. Sprawa została przekazana policji.

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Fot. Warszawa w Pigułce

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Daniel Dymiński opublikował we wtorek poruszający wpis dotyczący zakończenia poszukiwań Roksany Jurczyszyn. Z jego relacji wynika, że do odnalezienia ciała doszło 27 października 2026 roku. W działaniach uczestniczyli również Marcin Gołuchowski, znany jako Nurek Detektorysta, oraz Honorata Kożuchowska.

Dymiński przekazał, że sprawa została zgłoszona policji. W opublikowanym komunikacie złożył także kondolencje rodzinie zmarłej. Policja jak do tej pory nie potwierdziła informacji o tym, że znalezione ciało to poszukiwana 13-latka.

Poszukiwania prowadzone na wodzie

Do wpisu dołączono fotografię przedstawiającą działania prowadzone na rzece. Na zdjęciu widać osoby znajdujące się w wodzie oraz łódź w pobliżu mostu.

Fotografia dokumentuje działania poszukiwawcze, jednak sam wpis nie wskazuje dokładnego miejsca odnalezienia ciała. Nie podano również szczegółowych okoliczności śmierci kobiety.

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