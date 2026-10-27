Daniel Dymiński poinformował o odnalezieniu ciała. To zaginiona dziewczynka?
Tragiczne informacje przekazał we wtorek, 27 października, Daniel Dymiński, zaangażowany w poszukiwania osób zaginionych. Jak poinformował w mediach społecznościowych, wspólnie z Marcinem Gołuchowskim i Honoratą Kożuchowską odnalazł ciało zaginionej Roksany Jurczyszyn. Sprawa została przekazana policji.
Odnaleziono ciało w Wiśle
Daniel Dymiński opublikował we wtorek poruszający wpis dotyczący zakończenia poszukiwań Roksany Jurczyszyn. Z jego relacji wynika, że do odnalezienia ciała doszło 27 października 2026 roku. W działaniach uczestniczyli również Marcin Gołuchowski, znany jako Nurek Detektorysta, oraz Honorata Kożuchowska.
Dymiński przekazał, że sprawa została zgłoszona policji. W opublikowanym komunikacie złożył także kondolencje rodzinie zmarłej. Policja jak do tej pory nie potwierdziła informacji o tym, że znalezione ciało to poszukiwana 13-latka.
Poszukiwania prowadzone na wodzie
Do wpisu dołączono fotografię przedstawiającą działania prowadzone na rzece. Na zdjęciu widać osoby znajdujące się w wodzie oraz łódź w pobliżu mostu.
Fotografia dokumentuje działania poszukiwawcze, jednak sam wpis nie wskazuje dokładnego miejsca odnalezienia ciała. Nie podano również szczegółowych okoliczności śmierci kobiety.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.