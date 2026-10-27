Donald Tusk wskazał nową minister funduszy. To doświadczona ekspertka od spraw europejskich
Premier Donald Tusk wskazał Agnieszkę Bartol jako kandydatkę na nową minister funduszy i polityki regionalnej. Obecnie jest ona stałą przedstawicielką Polski przy Unii Europejskiej i należy do najbardziej doświadczonych polskich urzędniczek zajmujących się sprawami europejskimi. Ma zastąpić Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która zrezygnowała ze stanowiska.
Donald Tusk wskazał Agnieszkę Bartol
Premier poinformował o swojej decyzji przed wtorkowym posiedzeniem rządu.
Zapowiedział, że zaproponuje Agnieszkę Bartol na stanowisko minister funduszy i polityki regionalnej.
Tusk podkreślał jej wieloletnie doświadczenie w instytucjach Unii Europejskiej oraz znajomość zagadnień dotyczących europejskich funduszy.
Bartol jest obecnie stałą przedstawicielką Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Wcześniej pracowała między innymi w Radzie Unii Europejskiej oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Kim jest Agnieszka Bartol?
Agnieszka Bartol urodziła się w 1972 roku w Warszawie. Jest absolwentką Uniwersytetu w Nancy we Francji oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie.
Jej kariera od wielu lat związana jest przede wszystkim z instytucjami Unii Europejskiej.
Pracowała między innymi w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, a następnie w strukturach Rady UE.
Zajmowała się między innymi polityką spójności, usługami finansowymi, sprawami instytucjonalnymi oraz wieloletnimi ramami finansowymi Unii Europejskiej.
W 2016 roku została dyrektorem gabinetu sekretarza generalnego Rady UE. Później pełniła również funkcję dyrektor generalnej ds. komunikacji i informacji w Sekretariacie Generalnym Rady UE.
Była także sekretarzem stanu w Kancelarii Premiera
Od lutego do października 2024 roku Bartol była sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Pełniła także rolę tzw. szerpy premiera, czyli osoby przygotowującej i koordynującej stanowisko Polski przed posiedzeniami Rady Europejskiej.
W październiku 2024 roku przejęła kierowanie Stałym Przedstawicielstwem RP przy Unii Europejskiej w Brukseli.
Na tym stanowisku zastąpiła Piotra Serafina.
Przed resortem funduszy ważne zadania
Zmiana na czele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej następuje w istotnym momencie.
Polska rozlicza środki z obecnej perspektywy finansowej oraz Krajowego Planu Odbudowy, a jednocześnie trwają przygotowania do kolejnego unijnego budżetu na lata 2028-2034.
Resort funduszy odpowiada również za wykorzystanie dziesiątek miliardów euro dostępnych w ramach programów krajowych i regionalnych.
Według danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej na 25 października 2026 roku podpisano już 31 996 umów dotyczących inwestycji o wartości 302,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 234 mld zł.
To około 71,5 proc. dostępnej alokacji środków unijnych.
Tusk: trzeba pilnować każdego euro
Premier podkreślił, że resort funduszy wymaga ciągłej pracy, między innymi po to, aby Polska nie straciła dostępnych pieniędzy europejskich.
Wcześniej Tusk zapowiadał, że nowa osoba kierująca ministerstwem musi mieć jego pełne zaufanie i odpowiednie kompetencje do zakończenia rozliczania KPO.
Jeszcze rano Agnieszka Bartol była wymieniana przez media jako jedna z głównych kandydatek do przejęcia resortu. Wśród innych nazwisk pojawiały się między innymi była unijna komisarz Elżbieta Bieńkowska oraz wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Premier zdecydował się jednak wskazać Bartol.
Zastąpi Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz
Zmiana jest konsekwencją rezygnacji Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, która kierowała Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej od grudnia 2023 roku.
Resort był dotychczas politycznie związany z Polską 2050.
Przed podjęciem decyzji Donald Tusk rozmawiał z liderami ugrupowań tworzących koalicję rządzącą, w tym z Szymonem Hołownią, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i Włodzimierzem Czarzastym.
Agnieszka Bartol nie jest jeszcze formalnie minister
Samo wskazanie kandydatki przez premiera nie oznacza jeszcze formalnego objęcia stanowiska.
Zgodnie z Konstytucją RP zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów.
Dlatego do czasu formalnego powołania Agnieszki Bartol prawidłowe jest określanie jej jako kandydatki wskazanej przez premiera na stanowisko minister funduszy i polityki regionalnej.
Jeżeli procedura zostanie zakończona, przejmie jeden z kluczowych resortów odpowiedzialnych za negocjowanie i wykorzystywanie środków europejskich.
Agnieszka Bartol wnosi do niego wieloletnie doświadczenie zdobyte bezpośrednio w instytucjach Unii Europejskiej, w tym przy pracach dotyczących wieloletniego budżetu UE i polityki spójności.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.