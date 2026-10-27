Ciało w Wiśle pod Mostem Świętokrzyskim. Detektyw: to zaginiona 13-letnia Roksana

27 października 2026 14:33 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

We wtorek, 27 października, przed południem w Wiśle w rejonie Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie odnaleziono ciało. Kamil Sobkiewicz, prywatny detektyw zaangażowany w poszukiwania 13-letniej Roksany, przekazał, że zmarła to zaginiona nastolatka. Policja nie potwierdziła oficjalnie tożsamości odnalezionej osoby. Funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora.

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Poszukiwania na rzece. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Poszukiwania na rzece. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Detektyw przekazał informację o odnalezieniu Roksany

„Potwierdzam, że to niestety zwłoki zaginionej Roksany – powiedział portalowi o2.pl Kamil Sobkiewicz, który działał na zlecenie rodziny dziewczynki. Według informacji opublikowanych przez Radio ESKA ciało odnaleziono około 50 metrów od schodków, w pobliżu których nastolatka miała być widziana po raz ostatni. Rozmówca stacji przekazał również, że przy ciele znajdowały się dokumenty i telefon komórkowy. Na razie są to informacje pochodzące z relacji detektywa, oficjalna identyfikacja pozostaje po stronie służb.

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13-latka zaginęła 10 października

Roksany poszukują policjanci z warszawskiej Ochoty. W opublikowanym wcześniej komunikacie podano, że 13-latka wyszła z miejsca zamieszkania w sobotę, 10 października, około godziny 15. Od zaginięcia do wtorkowego odkrycia na Wiśle minęło 17 dni. Dalsze ustalenia dotyczące tożsamości odnalezionej osoby oraz okoliczności jej śmierci wymagają potwierdzenia przez policję lub prokuraturę.

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