Ciało w Wiśle pod Mostem Świętokrzyskim. Detektyw: to zaginiona 13-letnia Roksana
We wtorek, 27 października, przed południem w Wiśle w rejonie Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie odnaleziono ciało. Kamil Sobkiewicz, prywatny detektyw zaangażowany w poszukiwania 13-letniej Roksany, przekazał, że zmarła to zaginiona nastolatka. Policja nie potwierdziła oficjalnie tożsamości odnalezionej osoby. Funkcjonariusze prowadzą czynności pod nadzorem prokuratora.
Detektyw przekazał informację o odnalezieniu Roksany
„Potwierdzam, że to niestety zwłoki zaginionej Roksany – powiedział portalowi o2.pl Kamil Sobkiewicz, który działał na zlecenie rodziny dziewczynki. Według informacji opublikowanych przez Radio ESKA ciało odnaleziono około 50 metrów od schodków, w pobliżu których nastolatka miała być widziana po raz ostatni. Rozmówca stacji przekazał również, że przy ciele znajdowały się dokumenty i telefon komórkowy. Na razie są to informacje pochodzące z relacji detektywa, oficjalna identyfikacja pozostaje po stronie służb.
Asp. Małgorzata Gębczyńska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa III przekazała, że trwają czynności zmierzające do ustalenia tożsamości odnalezionej osoby, prowadzone pod nadzorem prokuratora.
13-latka zaginęła 10 października
Roksany poszukują policjanci z warszawskiej Ochoty. W opublikowanym wcześniej komunikacie podano, że 13-latka wyszła z miejsca zamieszkania w sobotę, 10 października, około godziny 15. Od zaginięcia do wtorkowego odkrycia na Wiśle minęło 17 dni. Dalsze ustalenia dotyczące tożsamości odnalezionej osoby oraz okoliczności jej śmierci wymagają potwierdzenia przez policję lub prokuraturę.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.