Mleczna pułapka nad Polską. IMGW wydaje pilny alert I stopnia, widzialność spadnie do kilkudziesięciu metrów

27 października 2026 13:14 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Polska i świat, Warszawa | Brak komentarzy

Gęsta mleczna ściana sparaliżuje ruch na drogach w dużej części kraju. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wyznaczyły konkretne godziny, w których wyjście z domu lub podróż samochodem będą wiązać się z ogromnym ryzykiem. Miejscami widzialność spadnie drastycznie poniżej bezpiecznych wartości, a nocą chwyci przymrozek. Sprawdź, od której godziny zaczną się utrudnienia i gdzie sytuacja będzie najgroźniejsza!

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mgła
Fot. Warszawa w Pigułce

Mleczna ściana nad wschodnią Polską. Alert I stopnia od wtorkowego wieczoru

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW-PIB) wydał ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przed gęstą mgłą, która opanuje wschodnią i południowo-wschodnią część kraju. Mleczna powłoka zacznie osiadać na drogach we wtorek, 27 października 2026 roku od godziny 20:00 i utrzyma się co najmniej do środy, 28 października do godziny 10:00.

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Ostrzeżeniem objęto pas aż siedmiu województw:

  • podlaskie – na całym obszarze,
  • lubelskie – w tym regiony przygraniczne i centralne,
  • podkarpackie – wraz z rejonami podgórskimi,
  • małopolskie – południowe i wschodnie powiaty,
  • wschodnie krańce mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz świętokrzyskiego.

Na tych terenach prognozowane są lokalnie niezwykle gęste mgły, w zasięgu których widzialność spadnie poniżej 200 metrów, a nad ranem miejscami nawet do 100 metrów. Synoptycy przypominają, że alert I stopnia oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk, które mogą powodować utrudnienia w ruchu drogowym i lotniczym, straty materialne oraz stwarzać bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia.

Przymrozki do -4°C i zmiana aury. Co czeka nas w nocy i w środę?

Noc z wtorku na środę przyniesie nie tylko tuman gęstej mgły, ale również spadek temperatur w wielu regionach. Podczas gdy na Podkarpaciu czy nad morzem termometry wskażą 7–8°C, na przeważającym obszarze kraju minimalne wartości wyniosą około 3°C. Najchłodniej będzie na południu i północnym wschodzie, gdzie słupek rtęci spadnie do -1°C, a w obszarach podgórskich Karpat przy ziemi chwyci przymrozek do -4°C.

W ciągu dnia we wtorek maksymalne temperatury wyniosą od 10°C do 14°C (chłodniej w Karpatach – ok. 8°C). W środę do Polski od zachodu nadciągnie strefa zwiększonego zachmurzenia z postępującymi, słabymi opadami deszczu, które stopniowo zaczną rozmywać poranne mgły na wschodzie.

Trudny poranny szczyt w stolicy: Śródmieście, Wola i Mokotów na celowniku mgielnej fali

Eskalacja gęstych mgieł na Mazowszu przełoży się bezpośrednio na warunki komunikacyjne w Warszawie, stanowiąc poważny test dla kierowców dojeżdżających do pracy z wschodnich rubieży aglomeracji.

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W stołecznym Śródmieściu, na Woli oraz na Mokotowie poranny szczyt komunikacyjny w środę odbędzie się przy drastycznie ograniczonej widzialności. Służby miejskie apelują do kierowców poruszających się trasami wylotowymi w kierunku Lublina, Białegostoku i Siedlec o zachowanie szczególnej ostrożności i włączenie świateł przeciwmgłowych. Na Woli i Mokotowie niebezpieczne warunki odczują także piesi na przejściach, z kolei w Śródmieściu ciągi komunikacyjne wokół mostów na Wiśle mogą zmagać się ze szczególnym zagęszczeniem kropel wody w powietrzu, co wpłynie na opóźnienia transportu publicznego.

Najważniejsze fakty o alercie IMGW przed gęstą mgłą

Zobacz zestawienie kluczowych informacji dotyczących ostrzeżenia meteorologicznego:

  • Czas obowiązywania alertu – od wtorku (27.10) od godz. 20:00 do środy (28.10) do godz. 10:00.
  • Widzialność do 100 m – gęste mgły sparaliżują wschodnie i południowe województwa.
  • Siedem województw objętych ostrzeżeniem – Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie, Małopolskie oraz części Mazowieckiego, Świętokrzyskiego i Warmińsko-Mazurskiego.
  • Przymrozki do -4°C – spadek temperatury poniżej zera w rejonach podgórskich Karpat.
  • Deszcz w środę – od zachodu nadciągnie front opadowy, który usunie mgły.
  • Utrudnienia w Śródmieściu, Woli i na Mokotowie – trudny poranek na stołecznych drogach i trasach dojazdowych.

 

Źródło: PAP

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