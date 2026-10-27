Nocny pościg na Grochowie. 17-latek zatrzymany po dewastacji budynków i miejskiej infrastruktury

27 października 2026 11:47 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Nocna interwencja strażników miejskich na warszawskim Grochowie zakończyła się pościgiem za jednym z trzech rowerzystów podejrzewanych o dewastację miejskiej infrastruktury. Ujęty 17-latek miał przy sobie dwie puszki farby w sprayu. W pobliżu znaleziono pomazane ściany trzech budynków, stację transformatorowo-przekaźnikową oraz pojemnik na używaną odzież.

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Policyjna taśma.
Policyjna taśma. Zdjęcie poglądowe. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Trzy osoby w kominiarkach zwróciły uwagę monitoringu

Do zdarzenia doszło w nocy z 23 na 24 października na Grochowie. Około godziny 2 strażnicy miejscy z VII Oddziału Terenowego usłyszeli przez radio rozmowę dyżurnego z pracownikiem miejskiego monitoringu.

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Zgłoszenie dotyczyło trzech osób poruszających się na rowerach w rejonie ulic Majdańskiej i Zagójskiej. Osoby te miały mieć na głowach kominiarki i zachowywać się w sposób, który wzbudził podejrzenia operatora monitoringu.

Patrol został skierowany na miejsce.

Zobaczyli radiowóz i zaczęli uciekać

Gdy trzy osoby zauważyły nadjeżdżający radiowóz, wsiadły na rowery i odjechały w różnych kierunkach.

Strażnicy ruszyli za jednym z rowerzystów. Pościg prowadził osiedlowymi alejkami i zakończył się dopiero na ulicy Mlądzkiej.

Tam funkcjonariuszom udało się ująć 17-latka.

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Nastolatek miał przy sobie dwie puszki farby w sprayu.

Pomazane budynki i miejska infrastruktura

Po ujęciu 17-latka strażnicy wrócili z nim w rejon, w którym rozpoczął się pościg.

Na miejscu ujawnili kolejne ślady nocnej dewastacji. Różnokolorowymi napisami, określanymi jako tagi, pokryte zostały ściany trzech budynków, stacja transformatorowo-przekaźnikowa oraz pojemnik na używaną odzież.

Charakterystyczne oznaczenia mogą teraz pomóc w dalszym ustalaniu przebiegu zdarzenia oraz identyfikacji pozostałych osób.

Na miejsce wezwano policję

Po ujęciu nastolatka na miejsce została wezwana policja. To funkcjonariusze mają teraz ustalić szczegółowe okoliczności sprawy oraz sprawdzić, kto odpowiada za powstałe zniszczenia.

Straż Miejska wskazuje, że ujęcie jednego z podejrzewanych oraz pozostawione na miejscu charakterystyczne napisy mogą ułatwić ustalenie tożsamości pozostałych osób.

Odpowiedzialność za wyrządzone szkody może zależeć od ustaleń dotyczących konkretnych sprawców oraz charakteru zniszczeń.

Po 17-latka przyjechał dziadek

Po zakończeniu interwencji 17-latek został przekazany pod opiekę dziadka. Mężczyzna przyjechał na miejsce pod nieobecność rodziców nastolatka.

Dalszym wyjaśnianiem sprawy zajęła się policja.

Nocne dewastacje są trudne do wykrycia

Straż Miejska zwraca uwagę, że przypadki niszczenia elewacji budynków oraz miejskiej infrastruktury za pomocą farby należą do zdarzeń trudnych do wykrycia.

Sprawcy często działają nocą, starają się zachować czujność i szybko oddalić się z miejsca zdarzenia.

W tym przypadku pomocne okazało się zgłoszenie operatora miejskiego monitoringu oraz szybka reakcja patrolu straży miejskiej.

Sprawa jest obecnie wyjaśniana przez policję. Funkcjonariusze mają ustalić, kto odpowiada za poszczególne zniszczenia i kim były pozostałe osoby, które odjechały z miejsca zdarzenia.

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