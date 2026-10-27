„Stop dezinformacji”. MON odpowiada na doniesienia o awarii wojskowych systemów

27 października 2026 10:06 | Autor: Bartłomiej Radecki | Warszawa | Brak komentarzy

Ministerstwo Obrony Narodowej opublikowało w serwisie X komunikat „Stop dezinformacji”, w którym odniosło się do doniesień o awarii w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Opolu. Resort zapewnił, że incydent nie zakłócił wykonywania zadań placówki i nie miał związku z odejściami oficerów. Zaprzeczył również, aby awaria wynikała z działań lub zaniedbań personelu.

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Polscy żołnierze stojący w szeregu.
Polscy żołnierze stojący w szeregu. | Fot. Shutterstock.

MON reaguje na publikację o awarii i odejściach oficerów

Stanowisko ministerstwa dotyczy artykułu zatytułowanego „Alarm w wojskowej rekrutacji. Po awarii serwerów odchodzą kluczowi oficerowie”. Resort wskazał, że publikacja zawiera nieścisłości, które mogą prowadzić do błędnej oceny sytuacji w opolskim WCR.

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MON nie zaprzecza, że doszło do awarii. Kwestionuje natomiast przedstawiane okoliczności zdarzenia i jego powiązanie z decyzjami kadrowymi. W komunikacie odniesiono się także do sposobu zgłoszenia problemu oraz możliwości dostępu do systemu przez byłych pracowników.

Awaria techniczna, a nie zaniedbania pracowników

Ministerstwo podkreśliło, że przyczyna problemu miała charakter techniczny. Według resortu nie ma podstaw do przypisywania odpowiedzialności personelowi Wojskowego Centrum Rekrutacji.

„Awaria miała charakter techniczny i nie wynikała z działania ani zaniedbań personelu WCR” – przekazano w oświadczeniu.

Resort zapewnił jednocześnie, że zdarzenie nie wpłynęło na realizację zadań statutowych ani zdolność działania WCR w Opolu. Zaznaczył również, że takie sytuacje są objęte procedurami bezpieczeństwa, zgodnie z którymi usunięto awarię.

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Osobna część komunikatu dotyczy oficerów wymienionych w publikacji. MON poinformowało, że nie byli oni wzywani do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w celu składania wyjaśnień.

Ministerstwo zaprzeczyło też, aby oficerowie pisali wnioski o przedłużenie służby. Według przedstawionego stanowiska wypowiedzenie przez nich stosunku służbowego nie miało związku z opisywaną sprawą.

Komunikat nie przedstawia powodów tych decyzji. Resort jednoznacznie odrzuca jednak łączenie ich z incydentem technicznym w opolskiej placówce.

Zgłoszenie awarii nastąpiło bezpośrednio po zdarzeniu

MON odniosło się również do sposobu informowania o problemach z systemem. Jak przekazano, awarię zgłoszono drogą służbową bezpośrednio po zdarzeniu, z zachowaniem wymaganych procedur.

Ministerstwo wyjaśniło ponadto, że system informatyczny WCR jest systemem wewnętrznym. Zgodnie z komunikatem nie można uzyskać do niego zdalnego dostępu z zewnątrz.

Resort zapewnił, że żaden z byłych pracowników nie posiadał takiego dostępu. To kolejny punkt, w którym ministerstwo zakwestionowało informacje dotyczące okoliczności incydentu.

Szczegóły techniczne pozostają niejawne

W stanowisku wyjaśniono, dlaczego nie przedstawiono pełnej dokumentacji zdarzenia. Według MON szczegółowe informacje o awariach systemów teleinformatycznych, wynikach analiz oraz procedurach reagowania mają charakter niejawny i nie mogą zostać upublicznione.

Komunikat nie ujawnia więc dokładnego przebiegu awarii ani szczegółów jej usunięcia. Przedstawia stanowisko ministerstwa dotyczące wpływu zdarzenia na funkcjonowanie centrum, działań personelu oraz kwestii kadrowych.

MON: incydent techniczny nie oznacza utraty zdolności operacyjnych

Na zakończenie ministerstwo ponownie podkreśliło, że awaria nie zakłóciła realizacji zadań WCR w Opolu w zakresie zabezpieczenia podległych jednostek wojskowych.

„Nie należy więc utożsamiać incydentu technicznego z utratą zdolności operacyjnych” – zaznaczono.

To główne przesłanie komunikatu „Stop dezinformacji”: według MON placówka zachowała zdolność wykonywania swoich obowiązków, problem usunięto zgodnie z procedurami, a decyzje oficerów o wypowiedzeniu stosunku służbowego nie były związane z awarią. Resort apeluje tym samym o oddzielenie samego zdarzenia technicznego od przypisywanych mu konsekwencji.

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