Trzeci stopień alarmowy na Mazowszu. Czy w regionie grozi ewakuacja?
Na Mazowszu, podobnie jak w całej Polsce, obowiązują podwyższone stopnie alarmowe. Szczególne środki bezpieczeństwa dotyczą infrastruktury kolejowej, gdzie utrzymywany jest trzeci stopień CHARLIE. Przepisy przewidują w takiej sytuacji dodatkowy nadzór, dyżury odpowiedzialnych służb, a także sprawdzanie dostępności obiektów, które mogłyby posłużyć jako tymczasowe miejsca pobytu w razie ewakuacji ludności. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa potwierdza, że stopnie alarmowe pozostaną w mocy do końca listopada 2026 roku. Co dokładnie oznacza to dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Trzeci stopień alarmowy CHARLIE na Mazowszu. Jest oficjalne zarządzenie
Na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe oraz PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa obowiązuje trzeci stopień alarmowy CHARLIE.
Dotyczy to również infrastruktury kolejowej znajdującej się na Mazowszu, o ile należy do obszarów wskazanych w zarządzeniu.
Decyzja wynika z zarządzenia nr 48 Prezesa Rady Ministrów z 25 sierpnia 2026 roku. Obowiązuje ono od 1 września do 30 listopada 2026 roku.
CHARLIE jest trzecim z czterech stopni alarmowych przewidzianych w polskim systemie antyterrorystycznym.
Jego stosowanie oznacza konieczność wdrożenia dodatkowych procedur bezpieczeństwa przez odpowiedzialne instytucje i służby.
Nie jest to jednak równoznaczne z ogłoszeniem bezpośredniego zagrożenia dla wszystkich mieszkańców województwa.
W przepisach jest mowa o ewakuacji ludności
Jednym z najbardziej istotnych elementów procedur związanych ze stopniem CHARLIE jest przygotowanie na możliwość wystąpienia poważnego zagrożenia.
Zgodnie z informacjami rządowymi do działań podejmowanych w ramach tego stopnia należy między innymi sprawdzenie dostępności obiektów wyznaczonych jako zastępcze miejsca czasowego pobytu na wypadek ewakuacji ludności.
Oznacza to weryfikowanie, czy wskazane wcześniej obiekty mogłyby zostać wykorzystane w sytuacji kryzysowej.
Przepisy przewidują także wprowadzenie dodatkowych dyżurów dla osób odpowiedzialnych za uruchamianie procedur antyterrorystycznych.
W uzasadnionych przypadkach konieczne jest również objęcie wybranych miejsc dodatkowym, całodobowym nadzorem.
Ważne: sprawdzanie gotowości do ewakuacji nie oznacza, że ewakuacja została zarządzona. Jest to element przygotowania służb do reagowania na potencjalne zagrożenia.
Warszawa i Mazowsze objęte także stopniem BRAVO
Na całym obszarze województwa mazowieckiego obowiązuje również drugi stopień alarmowy BRAVO.
Dotyczy on nie tylko Warszawy, lecz także między innymi Radomia, Płocka, Siedlec, Ostrołęki i pozostałych miejscowości regionu.
BRAVO jest drugim stopniem w czterostopniowej skali alarmowej.
Może być stosowany w przypadku zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, gdy nie został zidentyfikowany konkretny cel potencjalnego ataku.
Według informacji MSWiA utrzymywanie tego stopnia ma charakter prewencyjny i jest związane z sytuacją geopolityczną, w tym działaniami hybrydowymi Rosji i Białorusi oraz konsekwencjami rosyjskiej agresji na Ukrainę.
Co oznacza BRAVO? Możliwe dodatkowe kontrole
Wprowadzenie drugiego stopnia alarmowego wiąże się przede wszystkim z dodatkowymi zadaniami dla służb i instytucji publicznych.
Przewidziane procedury obejmują między innymi:
- wzmożone kontrole dużych skupisk ludzi;
- dodatkową ochronę obiektów użyteczności publicznej;
- kontrole osób, pojazdów i budynków w rejonach zagrożonych;
- zwiększenie ochrony ważnych obiektów oraz środków komunikacji publicznej;
- zapewnienie gotowości personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo;
- ograniczenie wstępu osób postronnych do szkół, przedszkoli i uczelni.
W praktyce mieszkańcy mogą zauważyć większą obecność funkcjonariuszy w niektórych miejscach publicznych.
Nie oznacza to jednak automatycznego zamknięcia szkół, ograniczenia podróżowania ani zakazu organizowania wydarzeń.
Obowiązuje również BRAVO-CRP. Chodzi o zagrożenia w internecie
Trzecim obowiązującym stopniem jest BRAVO-CRP.
Dotyczy on zagrożeń w cyberprzestrzeni i został wprowadzony na całym terytorium Polski.
W ramach tego stopnia instytucje publiczne oraz podmioty zarządzające infrastrukturą krytyczną mają obowiązek zwiększonego monitorowania bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Przewidziano między innymi:
- wzmożoną kontrolę systemów teleinformatycznych;
- monitorowanie potencjalnych naruszeń bezpieczeństwa;
- sprawdzanie dostępności usług elektronicznych;
- zwiększoną gotowość personelu technicznego;
- całodobowe dyżury administratorów kluczowych systemów.
Celem jest szybsze wykrywanie zagrożeń i reagowanie na ewentualne incydenty cybernetyczne.
Do kiedy obowiązują stopnie alarmowe na Mazowszu?
Zgodnie z zarządzeniami Prezesa Rady Ministrów stopnie alarmowe obowiązują do 30 listopada 2026 roku, do godziny 23:59.
|Stopień alarmowy
|Obszar obowiązywania
|Termin
|BRAVO – drugi stopień
|Całe Mazowsze, podobnie jak cała Polska
|30 listopada 2026 r.
|BRAVO-CRP – drugi stopień
|Całe Mazowsze i Polska, zagrożenia cybernetyczne
|30 listopada 2026 r.
|CHARLIE – trzeci stopień
|Obszary linii kolejowych zarządzanych przez PKP PLK i PKP LHS
|30 listopada 2026 r.
Wszystkie wskazane terminy dotyczą godziny 23:59.
Rząd może podjąć kolejną decyzję o zmianie, odwołaniu lub przedłużeniu obowiązywania stopni alarmowych.
Co powinni zrobić mieszkańcy Mazowsza?
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o zachowanie szczególnej czujności.
W miejscach publicznych warto zwracać uwagę na pozostawione bez opieki bagaże, nietypowe sytuacje oraz zachowania mogące wskazywać na rzeczywiste zagrożenie.
Podejrzanych przedmiotów nie należy dotykać ani samodzielnie przenosić.
W przypadku bezpośredniego zagrożenia należy oddalić się w bezpieczne miejsce i powiadomić służby pod numerem alarmowym 112.
Mieszkańcy powinni również śledzić komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, administracji wojewódzkiej i lokalnych służb.
Czy na Mazowszu grozi ewakuacja?
Samo obowiązywanie stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE nie oznacza, że mieszkańcy Warszawy lub innych miejscowości Mazowsza będą musieli opuszczać domy.
Procedury związane z CHARLIE uwzględniają sprawdzanie gotowości miejsc tymczasowego pobytu, ale nie są równoznaczne z wydaniem decyzji o ewakuacji.
Stopnie alarmowe mają przede wszystkim zwiększyć gotowość instytucji państwowych do reagowania na zagrożenia.
Najważniejsza informacja dla mieszkańców jest taka, że na Mazowszu utrzymywany jest trzeci stopień CHARLIE na określonych obszarach infrastruktury kolejowej, a w całym województwie obowiązują również BRAVO i BRAVO-CRP. Wszystkie te środki mają pozostać w mocy do końca listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.