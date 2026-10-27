Lidl ruszył z promocją 2+1 za grosz. Popularne kosmetyki niemal za darmo. Jest też wielka przecena Finish
Lidl przygotował kolejne okazje na ostatnie dni października. Od poniedziałku, 26 października, klienci mogą skorzystać z promocji 2+1 za grosz na produkty do pielęgnacji ciała i włosów marki Cien. W ofercie pojawiła się również supercena na duże opakowania kapsułek do zmywarki Finish. Trzeba jednak uważać na terminy – jedna z promocji obowiązuje tylko do środy, 28 października.
Lidl przecenia kosmetyki Cien. Trzeci produkt za 1 grosz
W najnowszej gazetce Lidla pojawiła się promocja, która może zainteresować osoby uzupełniające zapasy kosmetyków.
Od poniedziałku, 26 października, do środy, 28 października 2026 roku, sieć oferuje wszystkie żele pod prysznic Cien w promocji 2+1 za grosz.
Zasada jest prosta: przy zakupie trzech produktów objętych akcją najtańszy z nich kosztuje zaledwie 1 grosz.
Co ważne, Lidl pozwala dowolnie mieszać produkty. Nie trzeba więc kupować trzech identycznych opakowań.
Na grafice promocyjnej pokazano różne warianty kosmetyków Cien, w tym żele pod prysznic dla kobiet i mężczyzn.
Dzięki możliwości łączenia produktów klienci mogą wybrać kilka zapachów lub rodzajów żelu, korzystając z jednej promocji.
Jest limit. Maksymalnie trzy opakowania za grosz
Lidl wprowadził ograniczenie dotyczące liczby produktów objętych rabatem.
Limit wynosi trzy opakowania za grosz na paragon.
Oznacza to, że w ramach jednej transakcji klient może skorzystać z promocyjnej ceny najtańszego produktu maksymalnie trzykrotnie.
Aby wykorzystać pełny limit, należałoby kupić dziewięć produktów objętych akcją, tworząc trzy zestawy po trzy sztuki.
Warto pamiętać, że nie każdy żel będzie kosztował grosz. Promocja dotyczy najtańszego produktu w każdym zestawie.
Finish w Lidlu za 89,99 zł. Duże opakowania kapsułek do zmywarki
Druga oferta dotyczy popularnych kapsułek do zmywarki Finish.
Od poniedziałku, 26 października, Lidl przygotował supercenę na wybrane duże opakowania produktów tej marki.
Cena promocyjna wynosi 89,99 zł za opakowanie.
W ofercie znalazły się:
- Finish Quantum – 100 sztuk,
- Finish Ultimate Plus Lemon – 83 sztuki,
- Finish Ultimate Plus – 90 sztuk.
W zależności od wybranego wariantu opakowanie zawiera od 83 do 100 kapsułek.
To istotna różnica, ponieważ cena jednostkowa jednej kapsułki nie jest taka sama we wszystkich opakowaniach.
Ile kosztuje jedna kapsułka Finish w promocji?
Przy cenie 89,99 zł za opakowanie koszt jednej kapsułki wynosi w przybliżeniu:
|Produkt
|Liczba kapsułek
|Cena za kapsułkę
|Finish Quantum
|100
|0,90 zł
|Finish Ultimate Plus
|90
|1,00 zł
|Finish Ultimate Plus Lemon
|83
|1,08 zł
Najniższa cena jednostkowa występuje więc w przypadku opakowania Finish Quantum zawierającego 100 kapsułek.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie warianty mają identyczne właściwości. Poszczególne linie produktów różnią się składem i przeznaczeniem.
Dwie promocje, ale różne terminy
Osoby planujące zakupy powinny zwrócić uwagę na daty obowiązywania ofert.
Promocja 2+1 za grosz na żele pod prysznic Cien trwa od 26 do 28 października 2026 roku.
Z kolei na przedstawionym materiale przy kapsułkach Finish wskazano rozpoczęcie oferty 26 października, bez podania daty jej zakończenia.
Przed zakupem warto sprawdzić aktualną dostępność produktów oraz szczegółowe warunki w sklepie.
Czy warto skorzystać z promocji?
Akcja 2+1 za grosz może być korzystna dla osób, które regularnie kupują żele pod prysznic Cien i planują zakup kilku opakowań.
Największą oszczędność można uzyskać wtedy, gdy produkty w zestawie mają podobne ceny, ponieważ rabat dotyczy najtańszego z nich.
Z kolei przy kapsułkach Finish warto porównywać nie tylko cenę całego opakowania, ale także koszt pojedynczego zmywania.
Najważniejsza informacja dla klientów: promocja na kosmetyki Cien kończy się już w środę, 28 października. Lidl pozwala mieszać produkty, ale najtańszy żel kosztuje grosz wyłącznie przy zakupie trzech sztuk.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.