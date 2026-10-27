Biedronka obniża ceny wszystkich cukierków na wagę. Promocja 25 proc., ale trzeba spełnić jeden warunek
Biedronka przygotowała kolejną promocję na słodycze. Od poniedziałku, 26 października, wszystkie cukierki sprzedawane na wagę można kupić o 25 proc. taniej. Oferta obejmuje różne rodzaje słodkości, ale rabat nie jest naliczany automatycznie przy dowolnej ilości. Klienci muszą kupić co najmniej 400 gramów cukierków i skorzystać z karty lub aplikacji Moja Biedronka. Promocja potrwa do soboty, 31 października 2026 roku.
Wszystkie cukierki na wagę 25 proc. taniej. Biedronka ruszyła z promocją
Miłośnicy słodyczy mają okazję uzupełnić zapasy przed końcem października. Biedronka uruchomiła promocję obejmującą wszystkie cukierki sprzedawane na wagę.
W ramach akcji klienci otrzymają 25-procentowy rabat, jeśli spełnią warunki określone przez sieć.
Na grafice reklamowej widoczne są różne rodzaje cukierków, w tym słodycze czekoladowe, nadziewane i owocowe.
Najważniejsze jest jednak to, że promocja dotyczy całej kategorii cukierków na wagę, a nie tylko produktów przedstawionych na zdjęciu.
Trzeba kupić minimum 400 gramów. Inaczej rabat nie zostanie naliczony
Biedronka wprowadziła minimalną ilość zakupów wymaganą do uzyskania niższej ceny.
Rabat 25 proc. przysługuje przy zakupie co najmniej 400 gramów cukierków na wagę.
Oznacza to, że zakup mniejszej ilości nie spełnia warunków promocji.
Klient może natomiast wybrać różne rodzaje cukierków i skompletować własną mieszankę.
To rozwiązanie może zainteresować osoby, które lubią kupować po kilka sztuk różnych słodyczy, zamiast wybierać jedno duże opakowanie.
Ile można zaoszczędzić? Przykładowe wyliczenia
Wysokość oszczędności zależy od ceny wybranych cukierków oraz łącznej wartości zakupów.
Jeśli przed rabatem cukierki kosztują:
- 20 zł – po obniżce klient zapłaci 15 zł, oszczędzając 5 zł;
- 30 zł – cena spadnie do 22,50 zł, co daje 7,50 zł oszczędności;
- 40 zł – po rabacie do zapłaty pozostanie 30 zł, czyli o 10 zł mniej.
Są to przykładowe wyliczenia pokazujące działanie 25-procentowego rabatu. Rzeczywista kwota zależy od cen i wagi wybranych produktów.
Biedronka wprowadziła limit dzienny. Maksymalnie 2 kilogramy
Promocja nie jest nieograniczona.
Zgodnie z materiałem reklamowym dzienny limit wynosi 2 kilogramy cukierków na kartę Moja Biedronka.
Oznacza to, że w ciągu jednego dnia klient może kupić maksymalnie 2 kilogramy słodyczy z promocyjnym rabatem przypisanym do swojej karty.
W przypadku zakupów przekraczających ten limit nadwyżka nie powinna być traktowana jako objęta promocją.
Warto więc sprawdzić naliczone ceny przed zakończeniem transakcji.
Karta Moja Biedronka jest obowiązkowa
Aby otrzymać rabat, trzeba użyć karty lojalnościowej Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.
Bez zeskanowania karty lub aplikacji promocja nie zostanie naliczona na zasadach przedstawionych w reklamie.
Przy kasie warto upewnić się, że zakupiona ilość cukierków wynosi przynajmniej 400 gramów oraz że rabat został prawidłowo uwzględniony.
Do kiedy trwa promocja na cukierki w Biedronce?
Akcja obowiązuje od poniedziałku, 26 października, do soboty, 31 października 2026 roku.
Najważniejsze zasady oferty:
- Produkty: wszystkie cukierki sprzedawane na wagę.
- Rabat: 25 proc.
- Minimalny zakup: 400 gramów.
- Limit dzienny: 2 kilogramy na kartę Moja Biedronka.
- Warunek: użycie karty lub aplikacji Moja Biedronka.
- Termin: 26–31 października 2026 roku.
Promocja może zainteresować osoby planujące zakup słodyczy na rodzinne spotkania, przyjęcia lub jako zapas na najbliższe tygodnie.
Biedronka obniżyła ceny wszystkich cukierków na wagę o 25 proc., ale rabat obowiązuje dopiero przy zakupie minimum 400 gramów. Dzienny limit wynosi 2 kilogramy na kartę Moja Biedronka.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.