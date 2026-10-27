Dwie kolizje na S2 w Warszawie. Blisko 4 kilometry korka i zablokowany pas
Dwie kolizje utrudniły we wtorek rano przejazd Południową Obwodnicą Warszawy w rejonie Wawra. W jednym zdarzeniu uczestniczyły 4 samochody osobowe, w drugim osobówka i ciężarówka. Kierowcy jadący w stronę Poznania i Łodzi utknęli w zatorze, który według porannej relacji miał blisko 4 kilometry. Policja przekazała, że nikt nie został poszkodowany.
Cztery samochody zderzyły się między węzłami Patriotów i Wał Miedzeszyński
Do pierwszej kolizji doszło przed godziną 9 we wtorek, 27 października 2026 roku. Samochody zderzyły się na trasie S2 na wysokości ulicy Celulozy, na odcinku między węzłami Patriotów i Wał Miedzeszyński.
Jak relacjonował reporter TVN Warszawa Mateusz Mżyk, wszystkie 4 auta znajdowały się na lewym pasie. Największe uszkodzenia były widoczne w 2 ostatnich pojazdach, które miały rozbite przody. Według jego wstępnej oceny mogło dojść do najechania, jednak nie było to jeszcze ustalenie policji dotyczące przyczyny zdarzenia.
Zablokowany lewy pas. Kierowcy tracili około 15 minut
Uszkodzone samochody zablokowały lewy pas jezdni w kierunku Poznania i Łodzi. O utrudnieniach informowała również Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Przejazd był możliwy pasem środkowym i prawym.
Według porannej relacji korek osiągnął długość blisko 4 kilometrów, a pokonanie zatłoczonego odcinka zajmowało kierowcom około 15 minut więcej. Są to dane opisujące sytuację w chwili relacji, a nie stały czas opóźnienia.
W pobliżu doszło do kolejnej kolizji. Osobówka zderzyła się z ciężarówką
Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że tego samego poranka otrzymała 2 zgłoszenia dotyczące zdarzeń na S2 w rejonie Wawra. Oprócz zderzenia 4 samochodów osobowych doszło także do kolizji auta osobowego z ciężarówką.
Były to 2 odrębne zdarzenia. W żadnym nie odnotowano osób poszkodowanych – przekazał TVN Warszawa młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Policja miała wyjaśnić okoliczności obu zdarzeń
Z informacji przekazanych przez policjanta wynikało, że obie kolizje oczekiwały na obsługę patroli Wydziału Ruchu Drogowego. Nie przedstawiono jeszcze ustaleń dotyczących odpowiedzialności poszczególnych kierowców.
W relacji opublikowanej 27 października o godzinie 10:00 nie podano terminu zakończenia utrudnień ani potwierdzenia przywrócenia ruchu na wszystkich pasach.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.