Tragiczny finał poszukiwań w Kampinosie. Nie żyje kobieta
W sobotę 31 stycznia, w godzinach wieczornych, ogłoszono alarm w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Służby zostały postawione w stan natychmiastowej gotowości po zgłoszeniu zaginięcia dwóch osób na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego.
Zgłoszenie dotyczyło dwóch dorosłych osób, kobiety i mężczyzny, które podczas spaceru w kompleksie leśnym straciły orientację w terenie. Z powodu panujących warunków nie były w stanie samodzielnie odnaleźć drogi powrotnej.
Na miejsce skierowano znaczne siły i środki. W działaniach poszukiwawczych brali udział policjanci z komendy powiatowej, funkcjonariusze Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, przewodnik z psem tropiącym, a także jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zabezpieczono również zespoły ratownictwa medycznego.
Dzięki szybkiej reakcji służb osoby zaginione zostały odnalezione w krótkim czasie. Niestety, mimo podjętych intensywnych działań ratunkowych i prowadzonych czynności reanimacyjnych, życia kobiety nie udało się uratować. Mężczyzna, u którego stwierdzono objawy silnego wychłodzenia, został przewieziony do szpitala, gdzie otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną.
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas spacerów w terenach leśnych, zwłaszcza po zmroku i w okresie zimowym. Kampinoski Park Narodowy to rozległy obszar, w którym łatwo stracić orientację, szczególnie przy ograniczonej widoczności i niskich temperaturach.
Co to oznacza dla czytelnika
Każdy spacer po lesie powinien być odpowiednio zaplanowany. Warto poinformować bliskich o trasie, zabrać naładowany telefon, odpowiednie ubranie oraz unikać wychodzenia w teren po zmroku. Nawet krótki spacer może w trudnych warunkach zakończyć się niebezpieczną sytuacją.
Służby przypominają, że w przypadku zagubienia należy jak najszybciej wezwać pomoc, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Wczesne zgłoszenie znacząco zwiększa szanse na szybkie odnalezienie i bezpieczny powrót.
