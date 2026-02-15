Tragiczny finał poszukiwań w Tatrach. Turysta odnaleziony pod lawiną

15 lutego 2026 17:00 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Tragiczny finał poszukiwań w Tatrach. Turysta, który zaginął na Orlej Perci, został odnaleziony martwy – jego ciało znaleziono w lawinie pod Zmarzłą Przełęczą. Informację potwierdził TOPR po wielogodzinnej akcji ratunkowej prowadzonej w bardzo trudnych warunkach.

Fot. Pixabay

W sobotę w Tatrach doszło do tragicznego zdarzenia. Turysta, który zaginął na Orlej Perci, został odnaleziony martwy. Informację o śmierci mężczyzny potwierdziło Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Zaginiony wyruszył w sobotę, 14 lutego, na Orlą Perć od strony Zawratu. Ostatni kontakt z nim miał miejsce około godziny 14. Z przekazanych wcześniej informacji wynikało, że miał na sobie czerwony kask oraz niebieski plecak. Po utracie kontaktu rozpoczęto akcję poszukiwawczą.

Ciało turysty odnaleziono chwilę po godzinie 15 w niedzielę. Znajdowało się w lawinie pod Zmarzłą Przełęczą. Ratownicy potwierdzili, że mężczyzna nie żyje. Jego ciało ma zostać przetransportowane do Zakopanego.

W akcji poszukiwawczo-ratowniczej uczestniczyło 59 ratowników TOPR oraz trzy psy lawinowe. Działania prowadzone były w trudnych, zimowych warunkach. W ostatnich dniach w Tatrach utrzymują się niskie temperatury i miejscami występuje zagrożenie lawinowe.

Ratownicy apelują o rozwagę i sprawdzanie aktualnych komunikatów lawinowych przed wyjściem w wyższe partie gór. Zimowe warunki w Tatrach wymagają odpowiedniego przygotowania, doświadczenia oraz właściwego sprzętu.

