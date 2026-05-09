Tragiczny finał zawodów na Mazowszu. Nie żyje 19-letni uczestnik

9 maja 2026 16:37 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczne wydarzenia rozegrały się podczas zawodów skuterów wodnych w Płocku. To miał być sportowy weekend pełen emocji, ale zakończył się tragedią. Do wypadku doszło w trakcie pierwszej rundy Mistrzostw Polski Skuterów Wodnych. Około godziny 14 na Wiśle zderzyły się dwa skutery. Sytuacja była na tyle poważna, że natychmiast wezwano służby ratunkowe.

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Fot. Komenda Miejska Policji w Płocku
Na miejsce skierowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Rozpoczęła się walka o życie jednego z uczestników. Niestety, mimo podjętej reanimacji, 19-letniego sternika nie udało się uratować.

Informację potwierdziła policja. Jak przekazała oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Płocku, trwa ustalanie dokładnych okoliczności zdarzenia.

To zdarzenie wstrząsnęło zarówno uczestnikami zawodów, jak i widzami zgromadzonymi nad Wisłą. Sport, który miał dostarczyć adrenaliny i rywalizacji, w jednej chwili zamienił się w scenę tragedii.

