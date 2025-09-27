Tragiczny karambol na S8. Dwie osoby nie żyją, lądowały śmigłowce LPR
Sobotnie przedpołudnie przyniosło tragiczne wieści z trasy S8 na Dolnym Śląsku. W wyniku karambolu z udziałem czterech pojazdów zginęły dwie osoby, a kilka zostało rannych. Droga jest całkowicie zablokowana, a akcja ratunkowa trwa od kilku godzin. Czy ta trasa jest szczególnie niebezpieczna?
Ciężarówka najechała na osobówkę – tak rozpoczęła się tragedia
Do wypadku doszło około godziny 10:00 na 52. kilometrze trasy S8, tuż za zjazdem Oleśnica Zachód w kierunku Warszawy. Jak ustalili policjanci, ciężarówka najechała na jadącą przed nią skodę osobową, która z kolei uderzyła w peugeota. Następnie wszystkie pojazdy zderzyły się z kolejną ciężarówką.
W jednym z samochodów zakleszczonych zostało cztery osoby. Jak przekazał rzecznik Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy kpt. Marcin Purzyński, mimo akcji ratunkowej dwóch z nich nie udało się uratować. Dwie pozostałe osoby w stanie nieprzytomności zostały ewakuowane z miejsca zdarzenia.
Łącznie w wypadku uczestniczyło osiem osób. Na miejsce natychmiast wylądowały dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, które przetransportowały rannych do szpitali. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin ze względu na konieczność uwolnienia zakleszczonych osób z wraków pojazdów.
Kolejny wypadek w tym samym miejscu – seria zdarzeń na S8
Jak gdyby jedna tragedia nie wystarczyła, chwilę po głównym karambolu doszło do kolejnego wypadku na tym samym odcinku trasy S8. Tym razem na pasie w kierunku Wrocławia zderzyły się trzy pojazdy. Na szczęście w tym przypadku jest tylko jeden poszkodowany.
Portal mojaolesnica.pl informuje, że drugi wypadek był prawdopodobnie spowodowany przez kierowców, którzy zbyt intensywnie obserwowali miejsce pierwszej tragedii. Tego typu zdarzenia, nazywane wypadkami „gapów”, zdarzają się niestety dość często w okolicach dużych kolizji.
Droga w kierunku Wrocławia ma obecnie zablokowany lewy pas, ruch odbywa się prawym pasem. Natomiast jezdnia w kierunku Warszawy pozostaje całkowicie nieprzejezdna.
Służby walczą z czasem – gigantyczna akcja ratunkowa
Na miejscu tragedii pracują wszystkie dostępne służby. Poza dwoma śmigłowcami LPR, w akcji uczestniczą zastępy straży pożarnej, policja, zespoły ratownictwa medycznego oraz służba autostradowa.
Szczególnie trudne okazało się uwolnienie zakleszczonych osób z pojazdów. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, co znacznie wydłużyło akcję ratunkową. Jak podkreślają służby, każda minuta w takich sytuacjach jest na wagę złota.
Dyżurny dolnośląskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że utrudnienia na trasie S8 potrwają jeszcze kilka godzin. Służby muszą nie tylko zakończyć akcję ratunkową, ale także zabezpieczyć miejsce zdarzenia i przeprowadzić oględziny.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz podróż trasą S8 w sobotę czy niedzielę, musisz przygotować się na poważne utrudnienia. Unikaj tej trasy – szczególnie jeśli jedziesz w kierunku Warszawy, gdzie droga pozostaje całkowicie zablokowana.
Wybierz objazdy przez drogi wojewódzkie lub całkowicie zmień trasę. Pamiętaj, że tłum kierowców szukających alternatywnych dróg może spowodować korki na trasach zastępczych.
Zaplanuj dodatkowy czas na podróż – nawet jeśli wybierzesz objazd, dojazd może potrwać znacznie dłużej niż zwykle. To szczególnie ważne, jeśli masz umówione spotkania czy planujesz dotrzeć na jakieś wydarzenie.
Śledź komunikaty – sytuacja na drodze może się zmieniać. Sprawdzaj aktualną sytuację w aplikacjach nawigacyjnych lub na stronach GDDKiA.
Pamiętaj też o podstawowej zasadzie bezpieczeństwa: nie zatrzymuj się niepotrzebnie w pobliżu wypadków i nie filmuj miejsc tragedii. Takie zachowanie nie tylko utrudnia pracę służbom, ale może być przyczyną kolejnych wypadków.
Dolny Śląsk – niebezpieczny region dla kierowców?
Trasa S8 w okolicach Oleśnicy to miejsce, gdzie wypadki zdarzają się niestety regularnie. W tym roku odnotowano już kilka poważnych kolizji na tym odcinku. Eksperci wskazują na kilka czynników, które mogą zwiększać ryzyko:
Intensywny ruch ciężarówek – S8 to kluczowa trasa dla transportu towarowego między Warszawą a południem Polski. Duża liczba ciężkich pojazdów zwiększa ryzyko poważnych wypadków.
Mieszany charakter ruchu – na jednej trasie poruszają się zarówno samochody osobowe, jak i ciężki transport. Różnice w prędkościach i możliwościach hamowania mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Warunki atmosferyczne – Dolny Śląsk to region, gdzie często występują mgły, deszcze czy gwałtowne zmiany pogody. Nawet dziś, mimo pozornie dobrych warunków, mogły wystąpić lokalne utrudnienia.
Policja nie podała jeszcze oficjalnych przyczyn sobotniej tragedii. Trwa śledztwo, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze będą analizować zarówno techniczny stan pojazdów, jak i zachowanie kierowców.
Praktyczne porady dla kierowców
Po sobotniej tragedii warto przypomnieć podstawowe zasady bezpiecznej jazdy, szczególnie na trasach szybkiego ruchu:
Zachowuj bezpieczny odstęp – to najważniejsza zasada, która mogłaby zapobiec wielu tragediom. Szczególnie ważne przy jeździe za ciężarówkami, które potrzebują znacznie więcej miejsca do zatrzymania.
Obserwuj ruch z wyprzedzeniem – nie patrz tylko na auto przed sobą, ale monitoruj sytuację na drodze kilkaset metrów do przodu. To da Ci czas na reakcję.
Unikaj gwałtownych manewrów – na drogach szybkiego ruchu każda nagła zmiana pasa czy hamowanie może mieć tragiczne skutki dla jadących za Tobą pojazdów.
Nie lekceważ warunków na drodze – nawet jeśli pogoda wydaje się dobra, mogą wystąpić lokalne utrudnienia jak mgła czy śliska nawierzchnia.
Sobotnia tragedia na S8 to bolesne przypomnienie, jak kruche jest ludzkie życie na drodze. Każdy kierowca powinien pamiętać, że odpowiada nie tylko za siebie, ale także za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
