Tragiczny poranek na Mazowszu. 3 osoby nie żyją po wypadku busa

2 lutego 2026 11:05 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Dramatyczny wypadek na Mazowszu. W miejscowości Chyliny w gminie Szelków, w powiecie makowskim, doszło do tragicznego zdarzenia drogowego, w którym zginęły trzy osoby. Droga powiatowa została całkowicie zablokowana.

Fot. Mazowiecka Policja

Bus uderzył w zaparkowaną ciężarówkę i drzewo

Do wypadku doszło około godziny 6.25. Bus, którym podróżowało pięć osób, najechał na tył zaparkowanego przy jezdni pojazdu ciężarowego z naczepą. Następnie pojazd zjechał z drogi i uderzył w drzewo.

Siła uderzenia była ogromna. Na miejscu zginęły trzy osoby podróżujące busem.

Ofiary miały od 40 do 65 lat

Z informacji przekazanych przez służby wynika, że wśród ofiar śmiertelnych są dwie kobiety i jeden mężczyzna w wieku od 40 do 65 lat. Dwie pozostałe osoby podróżujące busem przeżyły wypadek. Na razie nie podano informacji o stanie ich zdrowia.

Kierowcy byli trzeźwi

Wstępne ustalenia wskazują, że zarówno kierowca busa, jak i kierowca pojazdu ciężarowego byli trzeźwi. Okoliczności tragedii są szczegółowo wyjaśniane przez służby pod nadzorem prokuratora.

Na miejscu prowadzone są intensywne czynności dochodzeniowe.

Droga całkowicie zablokowana

W związku z prowadzonymi działaniami droga powiatowa w rejonie miejscowości Chyliny została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami i koniecznością korzystania z objazdów.

Służby apelują o ostrożność i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drogach.

Co to oznacza dla czytelnika

Kierowcy poruszający się po drogach powiatu makowskiego powinni omijać rejon wypadku i zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza we wczesnych godzinach porannych. Trudne warunki drogowe i zmęczenie mogą znacząco zwiększać ryzyko tragicznych zdarzeń.

Poranny wypadek w Chylinach zakończył się śmiercią trzech osób. Bus uderzył w zaparkowaną ciężarówkę, a następnie w drzewo. Droga pozostaje zablokowana, a sprawą zajmuje się prokuratura. To kolejny dramatyczny apel o rozwagę na drogach.

