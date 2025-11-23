Tragiczny poranek na torach w Pruszkowie. Kobieta wtargnęła pod pociąg, służby badają okoliczności

23 listopada 2025

W Pruszkowie doszło dziś rano do dramatycznego zdarzenia na jednej z głównych linii kolejowych. Około godziny 5:50 kobieta znalazła się na torach tuż przed nadjeżdżającym pociągiem jadącym z Warszawy do Poznania. Maszynista nie miał możliwości zatrzymania składu. Piesza zginęła na miejscu.

Co wydarzyło się na pruszkowskich torach

Zdarzenie miało miejsce na odcinku linii kolejowej przebiegającej wzdłuż ulicy Miry Zimińskiej Sygietyńskiej. Według wstępnych ustaleń kobieta weszła na tory w chwili, gdy pociąg był już bardzo blisko. Przez kilka minut ruch pociągów na jednym torze został wstrzymany.

Na miejscu pracowali policjanci i prokurator. Przeprowadzono oględziny, wykonano dokumentację i zabezpieczono ślady, które mają pomóc w ustaleniu pełnego przebiegu zdarzenia. Pociąg relacji Warszawa Wschodnia – Poznań Główny został zatrzymany do zakończenia działań służb.

Dlaczego takie wypadki są tak częste

Służby przypominają, że torowiska to przestrzeń o podwyższonym ryzyku. Nawet wolno jadący pociąg ma bardzo długą drogę hamowania, a maszynista często nie ma możliwości uniknięcia potrącenia. W wielu przypadkach przyczyną zdarzeń jest wejście na tory w miejscu niedozwolonym lub brak uwagi.

Co to oznacza dla czytelnika

• w rejonie Pruszkowa i Grodziska mogą wystąpić drobne opóźnienia pociągów,
• policja nadal prowadzi czynności, dlatego lokalne utrudnienia są możliwe,
• służby apelują o omijanie torowisk w miejscach innych niż wyznaczone przejścia,
• każda próba przechodzenia przez tory poza przejazdem stwarza ogromne zagrożenie.

W Pruszkowie doszło dziś rano do tragicznego zdarzenia na torach. Kobieta wtargnęła pod nadjeżdżający pociąg i poniosła śmierć. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora, a ruch na jednym torze był czasowo wstrzymany. Służby apelują o ostrożność w rejonie przejazdów i torowisk.

