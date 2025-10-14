Tragiczny poranek w centrum Warszawy. Kobieta wpadła pod tramwaj na placu Bankowym. Ogromne utrudnienia

We wtorkowy poranek, 14 października, w samym centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Na placu Bankowym tramwaj potrącił kobietę. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły poszkodowanej pomocy. Ruch tramwajowy został czasowo wstrzymany, a kilka linii skierowano na trasy objazdowe.

Utrudnienia dla pasażerów – tramwaje na objazdach

Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania alei Solidarności i placu Bankowego. Jak poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich, piesza weszła wprost pod nadjeżdżający skład. – Ruch w tym miejscu został tymczasowo wstrzymany – przekazał przedstawiciel spółki.

Z powodu wypadku tramwaje linii 15, 16 i 18 zostały skierowane na trasy objazdowe w kierunku Marymont–Potok, Piaski oraz Żerań FSO.

Tramwaje kursują ulicami:

  • Marszałkowską,

  • al. Solidarności,

  • al. Jana Pawła II,

  • Stawki,

  • Andersa,
    a następnie wracają na swoje stałe trasy.

Służby apelują do pasażerów o cierpliwość i śledzenie komunikatów ZTM. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.

Niepokojące statystyki – rośnie liczba potrąceń pieszych

Od początku 2025 roku na warszawskich drogach zginęły już 23 osoby, z czego większość to piesi. Dane przekazane przez Mikołaja Pieńkosa, Zastępcę Dyrektora ds. Strategii i Bezpieczeństwa Ruchu, wskazują, że przyczyną wielu tragicznych zdarzeń jest nieostrożność pieszych oraz łamanie przepisów przez kierowców.

Eksperci przypominają, że piesi są najbardziej narażoną grupą uczestników ruchu – nawet pozornie bezpieczne przejście może stać się miejscem tragedii.

Co to oznacza dla mieszkańców

  • W centrum Warszawy mogą występować poważne utrudnienia w ruchu tramwajowym i samochodowym.

  • Pasażerowie powinni sprawdzać aktualne informacje o kursowaniu komunikacji.

  • Policja apeluje o ostrożność – zarówno pieszych, jak i kierowców.

Wypadek na placu Bankowym to kolejny tragiczny przykład, że chwila nieuwagi może kosztować życie.

