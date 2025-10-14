Tragiczny poranek w centrum Warszawy. Kobieta wpadła pod tramwaj na placu Bankowym. Ogromne utrudnienia
We wtorkowy poranek, 14 października, w samym centrum Warszawy doszło do poważnego wypadku. Na placu Bankowym tramwaj potrącił kobietę. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się służby ratunkowe, które udzieliły poszkodowanej pomocy. Ruch tramwajowy został czasowo wstrzymany, a kilka linii skierowano na trasy objazdowe.
Utrudnienia dla pasażerów – tramwaje na objazdach
Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania alei Solidarności i placu Bankowego. Jak poinformował Witold Urbanowicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich, piesza weszła wprost pod nadjeżdżający skład. – Ruch w tym miejscu został tymczasowo wstrzymany – przekazał przedstawiciel spółki.
Z powodu wypadku tramwaje linii 15, 16 i 18 zostały skierowane na trasy objazdowe w kierunku Marymont–Potok, Piaski oraz Żerań FSO.
Tramwaje kursują ulicami:
-
Marszałkowską,
-
al. Solidarności,
-
al. Jana Pawła II,
-
Stawki,
-
Andersa,
a następnie wracają na swoje stałe trasy.
Służby apelują do pasażerów o cierpliwość i śledzenie komunikatów ZTM. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
Niepokojące statystyki – rośnie liczba potrąceń pieszych
Od początku 2025 roku na warszawskich drogach zginęły już 23 osoby, z czego większość to piesi. Dane przekazane przez Mikołaja Pieńkosa, Zastępcę Dyrektora ds. Strategii i Bezpieczeństwa Ruchu, wskazują, że przyczyną wielu tragicznych zdarzeń jest nieostrożność pieszych oraz łamanie przepisów przez kierowców.
Eksperci przypominają, że piesi są najbardziej narażoną grupą uczestników ruchu – nawet pozornie bezpieczne przejście może stać się miejscem tragedii.
Co to oznacza dla mieszkańców
-
W centrum Warszawy mogą występować poważne utrudnienia w ruchu tramwajowym i samochodowym.
-
Pasażerowie powinni sprawdzać aktualne informacje o kursowaniu komunikacji.
-
Policja apeluje o ostrożność – zarówno pieszych, jak i kierowców.
Wypadek na placu Bankowym to kolejny tragiczny przykład, że chwila nieuwagi może kosztować życie.
