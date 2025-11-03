Tragiczny poranek w Warszawie. Nie żyje 7-letni chłopiec i 16-letnia dziewczyna

3 listopada 2025 13:21 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Warszawskie pogotowie ratunkowe poinformowało o dramatycznych zdarzeniach, do których doszło dziś rano w stolicy. W ciągu zaledwie jednej godziny życie straciły dwie młode osoby – 7-letni chłopiec z Ursusa i 16-letnia dziewczyna z Wilanowa.

Fot. Warszawa w Pigułce

Dramat w Ursusie – dziecko zadławiło się żelkami
Pierwsze tragiczne zgłoszenie wpłynęło po godzinie 7.00 rano. W jednej z dzielnic Warszawy – Ursusie – 7-letni chłopiec prawdopodobnie zadławił się żelkami, co doprowadziło do zatrzymania krążenia. Ratownicy z WSPRiTS „Meditrans” natychmiast podjęli reanimację. Akcja ratunkowa trwała ponad godzinę, jednak mimo wysiłków medyków nie udało się przywrócić czynności życiowych.

Śmiertelny wypadek w Wilanowie – nastolatka spadła z wysokości
Zaledwie godzinę później, po godz. 8.00, służby otrzymały kolejne dramatyczne wezwanie – tym razem do Wilanowa. 16-letnia dziewczyna spadła z wysokości około 10 metrów. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, jednak mimo intensywnej reanimacji trwającej około 40 minut, życia nastolatki nie udało się uratować.

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii
Oba zdarzenia zostały przekazane odpowiednim służbom. Policja i prokuratura ustalają dokładne przyczyny i przebieg obu dramatów. W przypadku wypadku w Wilanowie śledczy sprawdzają, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy mogły wystąpić inne okoliczności.

Apel służb o ostrożność i czujność
Warszawskie pogotowie określiło dzisiejszy poranek jako „czarną serię” w stolicy. Ratownicy apelują do rodziców i opiekunów o szczególną uwagę przy podawaniu dzieciom drobnych pokarmów, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem, oraz o zachowanie ostrożności w pobliżu miejsc o dużej wysokości.

To tragiczne przypomnienie, że chwila nieuwagi może doprowadzić do nieodwracalnych skutków. Służby medyczne dziękują świadkom zdarzeń, którzy natychmiast podjęli próby pomocy, zanim przyjechało pogotowie.

