Tragiczny poranek w Warszawie. Nie żyje 7-letni chłopiec i 16-letnia dziewczyna
Warszawskie pogotowie ratunkowe poinformowało o dramatycznych zdarzeniach, do których doszło dziś rano w stolicy. W ciągu zaledwie jednej godziny życie straciły dwie młode osoby – 7-letni chłopiec z Ursusa i 16-letnia dziewczyna z Wilanowa.
Czarna seria w stolicy. W ciągu 1️⃣ h zmarło 2️⃣ 🚸. Po godz. 7.00 na Ursusie 7️⃣l. prawdopod. zachłysnął się żelkami i doszło do zatrzym. krążenia. W. o jego życie trwała przez ponad 1️⃣h. Po godz. 8.00 na Wilanowie 1️⃣6️⃣l. spadła z wys. ok. 10 m. W. o jej życie trwała ok 40 min. pic.twitter.com/X3KR5irulp
— WSPRiTS „Meditrans” SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) November 3, 2025
Dramat w Ursusie – dziecko zadławiło się żelkami
Pierwsze tragiczne zgłoszenie wpłynęło po godzinie 7.00 rano. W jednej z dzielnic Warszawy – Ursusie – 7-letni chłopiec prawdopodobnie zadławił się żelkami, co doprowadziło do zatrzymania krążenia. Ratownicy z WSPRiTS „Meditrans” natychmiast podjęli reanimację. Akcja ratunkowa trwała ponad godzinę, jednak mimo wysiłków medyków nie udało się przywrócić czynności życiowych.
Śmiertelny wypadek w Wilanowie – nastolatka spadła z wysokości
Zaledwie godzinę później, po godz. 8.00, służby otrzymały kolejne dramatyczne wezwanie – tym razem do Wilanowa. 16-letnia dziewczyna spadła z wysokości około 10 metrów. Na miejscu błyskawicznie pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, jednak mimo intensywnej reanimacji trwającej około 40 minut, życia nastolatki nie udało się uratować.
Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii
Oba zdarzenia zostały przekazane odpowiednim służbom. Policja i prokuratura ustalają dokładne przyczyny i przebieg obu dramatów. W przypadku wypadku w Wilanowie śledczy sprawdzają, czy był to nieszczęśliwy wypadek, czy mogły wystąpić inne okoliczności.
Apel służb o ostrożność i czujność
Warszawskie pogotowie określiło dzisiejszy poranek jako „czarną serię” w stolicy. Ratownicy apelują do rodziców i opiekunów o szczególną uwagę przy podawaniu dzieciom drobnych pokarmów, które mogą stanowić zagrożenie zadławieniem, oraz o zachowanie ostrożności w pobliżu miejsc o dużej wysokości.
To tragiczne przypomnienie, że chwila nieuwagi może doprowadzić do nieodwracalnych skutków. Służby medyczne dziękują świadkom zdarzeń, którzy natychmiast podjęli próby pomocy, zanim przyjechało pogotowie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.