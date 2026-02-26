Tragiczny pożar pod Warszawą. Dwie osoby zginęły w płonącym domu

W Łomnej koło Nowego Dworu Mazowieckiego doszło do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego. Ogień pojawił się wieczorem, a mimo szybkiej akcji strażaków nie udało się uratować dwóch mieszkańców budynku. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

Fot. Komenda Powiatowa PSP w Nowym Dworze Mazowieckim

Pożar domu jednorodzinnego w Łomnej. Dwie osoby nie żyją

W miejscowości Łomna w powiecie nowodworskim doszło do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby – 67-letni mężczyzna oraz 73-letnia kobieta. Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków z Nowego Dworu Mazowieckiego w środę po godzinie 20. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz inne służby ratunkowe.

Po przybyciu strażacy zastali rozwinięty pożar budynku mieszkalnego. Równolegle z akcją gaśniczą prowadzono przeszukiwanie domu w celu odnalezienia ewentualnych poszkodowanych.

Mimo sprawnej interwencji nie udało się uratować dwóch osób przebywających w budynku. Jak poinformowała komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ofiary to 67-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta.

Na miejscu pracowała grupa śledczo-dochodzeniowa pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. W sprawie zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który pomoże ustalić przyczynę wybuchu ognia.

Śledczy zapowiadają, że szczegółowe okoliczności tragedii będą znane po zakończeniu czynności procesowych i analizie zabezpieczonych materiałów.

