Tragiczny pożar pod Warszawą. Dwie osoby zginęły w płonącym domu
W Łomnej koło Nowego Dworu Mazowieckiego doszło do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego. Ogień pojawił się wieczorem, a mimo szybkiej akcji strażaków nie udało się uratować dwóch mieszkańców budynku. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.
Pożar domu jednorodzinnego w Łomnej. Dwie osoby nie żyją
W miejscowości Łomna w powiecie nowodworskim doszło do tragicznego pożaru domu jednorodzinnego. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby – 67-letni mężczyzna oraz 73-letnia kobieta. Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło do strażaków z Nowego Dworu Mazowieckiego w środę po godzinie 20. Na miejsce natychmiast skierowano zastępy Państwowej Straży Pożarnej oraz inne służby ratunkowe.
Po przybyciu strażacy zastali rozwinięty pożar budynku mieszkalnego. Równolegle z akcją gaśniczą prowadzono przeszukiwanie domu w celu odnalezienia ewentualnych poszkodowanych.
Mimo sprawnej interwencji nie udało się uratować dwóch osób przebywających w budynku. Jak poinformowała komisarz Joanna Wielocha z Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Mazowieckim, ofiary to 67-letni mężczyzna i 73-letnia kobieta.
Na miejscu pracowała grupa śledczo-dochodzeniowa pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Nowym Dworze Mazowieckim. W sprawie zostanie powołany biegły z zakresu pożarnictwa, który pomoże ustalić przyczynę wybuchu ognia.
Śledczy zapowiadają, że szczegółowe okoliczności tragedii będą znane po zakończeniu czynności procesowych i analizie zabezpieczonych materiałów.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.