Tragiczny pożar pod Warszawą. Nie żyją 2 osoby. Akcja trwa
Tragiczny pożar w miejscowości Łomna w gminie Czosnów. w środowy wieczór, 25 lutego, ogień całkowicie zajął drewniany budynek mieszkalny. Mimo błyskawicznej mobilizacji licznych zastępów straży pożarnej oraz przeprowadzonej ewakuacji, życia dwóch osób nie udało się uratować. Służby medyczne przybyłe na miejsce mogły jedynie potwierdzić zgon poszkodowanych wyciągniętych z płonącego obiektu. Akcja na miejscu wciąż trwa. O sprawie jako pierwszy poinfomował Wirtualny Nowy Dwór.
Zgłoszenie o groźnym pożarze wpłynęło do stanowiska kierowania w Nowym Dworze Mazowieckim o godzinie 20:15. Pierwsze jednostki, które dotarły pod wskazany adres, zastały już w pełni rozwinięty pożar trawiący budynek o wymiarach 10 na 4 metry. Drewniana konstrukcja oraz dach kryty eternitem sprawiły, że żywioł rozprzestrzeniał się błyskawicznie, utrudniając ratownikom wejście do środka. Strażacy, pracując w ekstremalnych warunkach, zdołali odnaleźć i ewakuować z wnętrza dwie nieprzytomne osoby, jednak na ratunek było już za późno.
Akcja gaśnicza i praca śledczych
Skala pożaru wymagała zaangażowania sił z kilku sąsiednich miejscowości, a działania na miejscu trwać będą do późnych godzin nocnych. W akcji brały udział trzy zastępy JRG z Nowego Dworu Mazowieckiego oraz ochotnicy z OSP Łomna, Czosnowa i Kazunia Polskiego. Strażacy równolegle prowadzili intensywne gaszenie oraz przeszukiwanie zadymionych pomieszczeń. Na miejscu obecni byli również policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego. Po opanowaniu ognia rozpoczęto zabezpieczanie śladów, które pomogą ustalić dokładną przyczynę wybuchu pożaru.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.