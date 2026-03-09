Tragiczny wypadek. 14-latka nie żyje, kilka walczy o życie. Na miejscu śmigłowce LPR
Do poważnego wypadku doszło w miejscowości Mąkolin w powiecie płockim. W zdarzeniu poszkodowanych zostało pięć osób, które podróżowały jednym pojazdem. Na miejsce skierowano duże siły ratunkowe, w tym cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Sytuacja była bardzo poważna – jeszcze na miejscu zdarzenia ratownicy rozpoczęli walkę o życie kilku osób.
Jedna osoba zginęła na miejscu
Według wstępnych informacji jedna z osób podróżujących pojazdem zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Pomimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się jej uratować.
W chwili przyjazdu służb trzy osoby znajdowały się w stanie zatrzymania krążenia, dlatego ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.
Na miejscu pracowały liczne zespoły ratunkowe
Ze względu na skalę zdarzenia na miejsce skierowano cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Jedna z ciężko rannych osób została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR.
Trzy osoby w stanie ciężkim
Łącznie w pojeździe podróżowało pięć osób. Po wypadku trzy z nich zostały określone jako ciężko ranne. Trafiły pod opiekę ratowników medycznych i zostały przetransportowane do szpitali.
Stan części poszkodowanych jest bardzo poważny.
Trwa wyjaśnianie przyczyn
Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe oraz policja. Funkcjonariusze będą ustalać dokładne okoliczności zdarzenia.
Droga w rejonie wypadku była czasowo zablokowana, a działania ratunkowe trwały kilkadziesiąt minut.
Śledczy mają teraz ustalić, co doprowadziło do tego tragicznego zdarzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.