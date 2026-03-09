Tragiczny wypadek. 14-latka nie żyje, kilka walczy o życie. Na miejscu śmigłowce LPR

9 marca 2026 21:24 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do poważnego wypadku doszło w miejscowości Mąkolin w powiecie płockim. W zdarzeniu poszkodowanych zostało pięć osób, które podróżowały jednym pojazdem. Na miejsce skierowano duże siły ratunkowe, w tym cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Fot. Policja Płock

Sytuacja była bardzo poważna – jeszcze na miejscu zdarzenia ratownicy rozpoczęli walkę o życie kilku osób.

Jedna osoba zginęła na miejscu

Według wstępnych informacji jedna z osób podróżujących pojazdem zmarła w wyniku odniesionych obrażeń. Pomimo podjętej akcji ratunkowej nie udało się jej uratować.

W chwili przyjazdu służb trzy osoby znajdowały się w stanie zatrzymania krążenia, dlatego ratownicy natychmiast rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową.

Na miejscu pracowały liczne zespoły ratunkowe

Ze względu na skalę zdarzenia na miejsce skierowano cztery zespoły ratownictwa medycznego oraz dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jedna z ciężko rannych osób została przetransportowana do szpitala śmigłowcem LPR.

Trzy osoby w stanie ciężkim

Łącznie w pojeździe podróżowało pięć osób. Po wypadku trzy z nich zostały określone jako ciężko ranne. Trafiły pod opiekę ratowników medycznych i zostały przetransportowane do szpitali.

Stan części poszkodowanych jest bardzo poważny.

Trwa wyjaśnianie przyczyn

Na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe oraz policja. Funkcjonariusze będą ustalać dokładne okoliczności zdarzenia.

Droga w rejonie wypadku była czasowo zablokowana, a działania ratunkowe trwały kilkadziesiąt minut.

Śledczy mają teraz ustalić, co doprowadziło do tego tragicznego zdarzenia.

