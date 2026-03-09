Tragiczny wypadek balonu. Zginęła doświadczona pilotka i mistrzyni
Dramatyczne wydarzenia w Zielonej Górze. Podczas lotu szkoleniowego balon uderzył w budynek mieszkalny w centrum miasta. W wyniku wypadku zginęła 28-letnia pilotka Jagoda Gancarek. Kobieta wypadła z kosza balonu i spadła na dach budynku. Mimo długiej walki ratowników nie udało się jej uratować.
Tragedia wstrząsnęła środowiskiem lotniczym i mieszkańcami miasta.
Balon uderzył w blok w centrum miasta
Do wypadku doszło podczas lotu szkoleniowego. Balon wystartował z Zatonia i kierował się w stronę lotniska Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie. Na pokładzie znajdowały się trzy kobiety.
W trakcie lotu wydarzyło się coś, co doprowadziło do nagłego obniżenia wysokości. Balon zahaczył o jeden z bloków mieszkalnych w centrum Zielonej Góry.
W momencie uderzenia jedna z uczestniczek lotu wypadła z kosza balonu i spadła na dach budynku. Pozostałe dwie kobiety przeleciały jeszcze kilkaset metrów zanim balon zakończył lot.
Ratownicy walczyli o życie pilotki
Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Strażacy i ratownicy medyczni dotarli do poszkodowanej kobiety i rozpoczęli reanimację.
Niestety mimo długiej akcji ratunkowej nie udało się przywrócić jej funkcji życiowych.
Ofiarą tragicznego wypadku była 28-letnia Jagoda Gancarek, pilotka Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Informację o jej śmierci potwierdził aeroklub w oficjalnym komunikacie.
Aeroklub żegna pilotkę
W oświadczeniu opublikowanym przez Aeroklub Ziemi Lubuskiej podkreślono, że Jagoda Gancarek była niezwykle zaangażowaną i cenioną pilotką.
Przyjaciele i współpracownicy wspominają ją jako osobę pełną pasji do lotnictwa i zawsze uśmiechniętą.
Jak podkreślono w komunikacie, jej miłość do latania była widoczna zarówno podczas lotów balonowych, jak i samolotowych.
Doświadczona pilotka i mistrzyni
Jagoda Gancarek była młodą, ale bardzo doświadczoną pilotką. Posiadała licencję pilota balonu oraz uprawnienia do pilotowania samolotów wykorzystywanych m.in. w akcjach gaśniczych.
W swojej karierze brała udział w wielu działaniach lotniczych, w tym w akcjach rozrzucania szczepionek dla lisów.
W ubiegłym roku razem z nawigatorką Hanną Kaczmarczyk zdobyła pierwsze miejsce w XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie. Obie pilotki znalazły się również w finale ogólnopolskiego plebiscytu lotniczego Cumulusy.
Kondolencje po tragedii
Po informacji o wypadku kondolencje rodzinie i bliskim pilotki złożyli przedstawiciele władz regionu oraz miasta Zielona Góra.
Marszałek województwa lubuskiego podkreślił, że była to utalentowana i ceniona pilotka, która mimo młodego wieku zdążyła osiągnąć znaczące sukcesy w lotnictwie.
Również władze miasta zaznaczyły, że jej pasja, zaangażowanie i profesjonalizm były inspiracją dla wielu osób związanych z lotnictwem.
Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku
Okoliczności tragicznego zdarzenia są obecnie analizowane przez odpowiednie służby. Śledczy będą ustalać, co doprowadziło do nagłego obniżenia lotu balonu i uderzenia w budynek.
Wypadki balonów należą do rzadkości. W ciągu ostatnich kilku lat Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych prowadziła postępowania jedynie w kilku podobnych przypadkach.
Śledztwo ma teraz wyjaśnić, czy przyczyną tragedii był błąd techniczny, warunki pogodowe czy inne czynniki.
