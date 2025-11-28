Tragiczny wypadek karetki z pacjentami. Policja potwierdza śmierć kolejnej osoby

28 listopada 2025 14:20 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W miejscowości Ludwikowo w Wielkopolsce doszło do dramatycznego zdarzenia z udziałem karetki pogotowia. Służby przekazały, że w szpitalu zmarła druga osoba ranna w wypadku. Do tragedii doszło w czwartek rano, gdy ambulans przewoził dwóch pacjentów. Na miejscu śmierć poniósł 67-letni kierowca pojazdu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Kolejna ofiara po wypadku ambulansu

Karetka, w której jechało czterech uczestników – dwóch ratowników i dwóch chorych – uderzyła w drzewo przy drodze w powiecie wągrowieckim. Jak podała lokalna policja, siła zderzenia była tak duża, że kierowca zginął na miejscu.

W piątek potwierdzono, że w wyniku obrażeń w szpitalu zmarła również 93-letnia pacjentka przewożona ambulansem. W wypadku ucierpieli także ratownik medyczny oraz 66-letnia córka zmarłej kobiety, którzy nadal przebywają pod opieką lekarzy.

Co wiadomo o okolicznościach zdarzenia

Śledczy ustalają dokładny przebieg wypadku, jednak już w dniu tragedii policja ostrzegała przed bardzo trudnymi warunkami drogowymi w regionie. Nocne opady deszczu i deszczu ze śniegiem spowodowały miejscowe oblodzenia, które znacznie utrudniały jazdę.

Oficer prasowy policji w Wągrowcu, starszy aspirant Dominik Zieliński, poinformował, że na wielu drogach dojazdowych panowały warunki zagrażające bezpieczeństwu kierowców.

Policja prowadzi czynności

Funkcjonariusze z powiatu wągrowieckiego zbierają teraz dowody i analizują, w jakich okolicznościach doszło do utraty panowania nad pojazdem. Pod uwagę brane są m.in. śliska nawierzchnia, warunki pogodowe i ewentualne przyczyny techniczne.

