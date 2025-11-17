Tragiczny wypadek na DW 876. Nie żyje 26-letni kierowca. Droga całkowicie zablokowana
W poniedziałkowy poranek doszło do tragicznego wypadku na drodze wojewódzkiej 876 w miejscowości Jeżewice. Zdarzenie miało miejsce o godzinie 06:04 na ul. Słonecznej. Mimo szybkiej reakcji służb kierujący samochodem Peugeot 206 poniósł śmierć na miejscu. Policja apeluje o omijanie rejonu i wybieranie alternatywnych tras.
Jak doszło do tragedii
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy piaseczyńskiej drogówki wynika, że kierowca Peugeota jechał w kierunku Tarczyna. Podczas manewru wyprzedzania natrafił na jadący sprzeciwka samochód marki Fiat Ducato. Do zderzenia doszło w chwili, gdy Peugeot znajdował się już na pasie przeciwnym.
Dodatkowo w wypadku uczestniczył ciągnik rolniczy marki Case IH z zamontowanym agregatem uprawnym. Maszyna była wyprzedzana przez Peugeota w momencie zdarzenia.
Są pierwsze ustalenia służb
Kierujący Peugeotem zginął na miejscu. Pozostali uczestnicy wypadku — kierowca ciągnika oraz kierowca Fiata Ducato — nie odnieśli obrażeń. Obaj zostali przebadani na obecność alkoholu. Wynik był negatywny.
Czynności na miejscu wypadku nadzoruje prokurator z Prokuratury Rejonowej w Grójcu.
Droga wojewódzka 876 całkowicie zablokowana
Droga jest nieprzejezdna w obu kierunkach. Służby kierują ruch na objazdy i apelują do kierowców o omijanie tego odcinka, szczególnie w godzinach porannego szczytu.
Policja przypomina, że nadmierna prędkość oraz błędy przy wyprzedzaniu są jednymi z najczęstszych przyczyn najtragiczniejszych w skutkach wypadków drogowych.
Co to oznacza dla kierowców
Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, do zakończenia czynności prokuratorskich i usunięcia pojazdów z jezdni. Mieszkańcy Jeżewic, Tarczyna i okolic powinni zaplanować poranny przejazd z wyprzedzeniem i wybierać drogi alternatywne.
