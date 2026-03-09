Tragiczny wypadek na Mazowszu. 3 osoby reanimowane. Jedna nie żyje
Do dramatycznego zdarzenia doszło w miejscowości Mąkolin (powiat płocki), gdzie samochód osobowy z ogromną siłą uderzył w przeszkodę. W pojeździe podróżowało 5 osób – jednej nie udało się już pomóc, a walka o życie pozostałych trwała wiele godzin. Co doprowadziło do tak tragicznego finału poniedziałkowego wieczoru?
Na miejsce natychmiast skierowano potężne siły ratownicze. Skala zniszczeń pojazdu oraz liczba osób poszkodowanych sprawiły, że konieczna była koordynacja działań wielu jednostek jednocześnie. Sytuacja od początku była dramatyczna. W aucie znajdowało się 5 osób, z których większość była uwięziona w rozbitym wraku. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, aby umożliwić dostęp do poszkodowanych zespołom medycznym.
Najbardziej dramatyczny przebieg miała akcja ratunkowa wobec trzech pasażerów. Ratownicy medyczni podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) u 3 osób jednocześnie. Niestety, mimo heroicznej walki i natychmiastowego wdrożenia procedur medycznych, u jednej osoby stwierdzono zgon.
Potężna mobilizacja służb: 4 ZRM i 2 śmigłowce LPR
Ze względu na bardzo ciężki stan rannych, na miejsce zadysponowano nie tylko 4 Zespoły Ratownictwa Medycznego, ale również dwa śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (HEMS). Maszyny lądowały na pobliskim terenie, by jak najszybciej przetransportować najciężej rannych do specjalistycznych klinik.
Bilans wypadku jest porażający:
- 1 osoba poniosła śmierć na miejscu zdarzenia.
- 1 osoba została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w stanie krytycznym.
- 3 pozostałe osoby są w stanie ciężkim i przebywają pod opieką lekarzy w okolicznych placówkach medycznych.
Policja pod nadzorem prokuratora bada przyczyny oraz okoliczności wypadku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.