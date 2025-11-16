Tragiczny wypadek na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje, droga całkowicie zablokowana. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej trasy

16 listopada 2025 22:01 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W niedzielny wieczór doszło do dramatycznego zdarzenia w Grabowcu (gm. Sanniki). W wyniku zderzenia dwóch pojazdów jedna osoba zginęła, a droga prowadząca ze Słubic w kierunku Sannik została zablokowana na wiele godzin. Na miejscu pracują wszystkie służby.

Co wydarzyło się w Grabowcu

Do wypadku doszło około 19.30. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca fordem 18-letnia młoda kobieta mogła nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu 26-letniej kierującej oplem.

W wyniku tego manewru doszło do silnego uderzenia obu pojazdów.

Śmierć na miejscu poniósł 35-letni pasażer forda.
Pozostałe dwie osoby jadące tym samochodem — kierująca oraz 24-letni pasażer — zostały przetransportowane do szpitala.

Policja potwierdziła, że obie kierujące były trzeźwe i posiadały wymagane uprawnienia.

Sytuacja na drodze

Droga ze Słubic w kierunku Sannik jest całkowicie zablokowana.
Służby zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, bo trwa:

  • zabezpieczanie miejsca,

  • wykonywanie oględzin,

  • ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia.

Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora.

Co to oznacza dla Ciebie

Jeśli planujesz przejazd przez Grabowiec, Sanniki lub okoliczne miejscowości:

  • przygotuj się na długie objazdy,

  • sprawdzaj aktualne komunikaty drogowe,

  • zarezerwuj więcej czasu na dojazd,

  • najlepiej — jeśli to możliwe — omijaj tę trasę do późnych godzin wieczornych.

To ważne szczególnie dla osób wracających dziś z weekendowych wyjazdów.

Tragiczny wypadek w Grabowcu zatrzymał ruch na jednej z lokalnych tras i wywołał poważne utrudnienia dla kierowców. Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia, a droga może pozostać nieprzejezdna jeszcze przez kilka godzin.

