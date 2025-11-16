Tragiczny wypadek na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje, droga całkowicie zablokowana. Sprawdź, czy dotyczy to Twojej trasy
W niedzielny wieczór doszło do dramatycznego zdarzenia w Grabowcu (gm. Sanniki). W wyniku zderzenia dwóch pojazdów jedna osoba zginęła, a droga prowadząca ze Słubic w kierunku Sannik została zablokowana na wiele godzin. Na miejscu pracują wszystkie służby.
Co wydarzyło się w Grabowcu
Do wypadku doszło około 19.30. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca fordem 18-letnia młoda kobieta mogła nie ustąpić pierwszeństwa przejazdu 26-letniej kierującej oplem.
W wyniku tego manewru doszło do silnego uderzenia obu pojazdów.
Śmierć na miejscu poniósł 35-letni pasażer forda.
Pozostałe dwie osoby jadące tym samochodem — kierująca oraz 24-letni pasażer — zostały przetransportowane do szpitala.
Policja potwierdziła, że obie kierujące były trzeźwe i posiadały wymagane uprawnienia.
Sytuacja na drodze
Droga ze Słubic w kierunku Sannik jest całkowicie zablokowana.
Służby zapowiadają, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin, bo trwa:
-
zabezpieczanie miejsca,
-
wykonywanie oględzin,
-
ustalanie dokładnego przebiegu zdarzenia.
Na miejscu pracuje policja pod nadzorem prokuratora.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli planujesz przejazd przez Grabowiec, Sanniki lub okoliczne miejscowości:
-
przygotuj się na długie objazdy,
-
sprawdzaj aktualne komunikaty drogowe,
-
zarezerwuj więcej czasu na dojazd,
-
najlepiej — jeśli to możliwe — omijaj tę trasę do późnych godzin wieczornych.
To ważne szczególnie dla osób wracających dziś z weekendowych wyjazdów.
Tragiczny wypadek w Grabowcu zatrzymał ruch na jednej z lokalnych tras i wywołał poważne utrudnienia dla kierowców. Policja ustala dokładny przebieg zdarzenia, a droga może pozostać nieprzejezdna jeszcze przez kilka godzin.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.