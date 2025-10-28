Tragiczny wypadek na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje
Tragiczny wypadek w Kornicy Kolonii w powiecie łosickim. W poniedziałek w południe osobowa Toyota zderzyła się czołowo z ciężarową Scanią. 27-letni kierowca osobówki zginął na miejscu, a 52-letni kierowca ciężarówki w ciężkim stanie trafił do szpitala.
Do dramatycznego wypadku doszło w poniedziałek, 28 października, w miejscowości Kornica Kolonia w powiecie łosickim. Około południa na drodze powiatowej zderzyły się czołowo osobowa Toyota i ciężarowa Scania. Niestety, 27-letni kierowca samochodu osobowego zginął na miejscu.
Czołowe zderzenie na prostym odcinku drogi
Jak poinformowała mazowiecka policja, do tragedii doszło około godziny 12. Ze wstępnych ustaleń wynika, że osobowa Toyota z nieustalonych jeszcze przyczyn zjechała na przeciwległy pas ruchu i zderzyła się z ciężarówką jadącą z naprzeciwka. Siła uderzenia była ogromna — oba pojazdy zostały doszczętnie zniszczone.
52-letni kierowca ciężarówki doznał poważnych obrażeń. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował rannego do szpitala. Mimo natychmiastowej pomocy medycznej życia 27-latka z osobówki nie udało się uratować.
Policja bada przyczyny tragedii
Na miejscu pracowały wszystkie służby ratunkowe — straż pożarna, policja, zespół ratownictwa medycznego i prokurator. Droga w miejscu wypadku była przez kilka godzin całkowicie zablokowana. Śledczy ustalają szczegółowe okoliczności zdarzenia, w tym to, czy przyczyną mogła być nadmierna prędkość lub nieuwaga kierowcy.
Policja apeluje do kierowców o ostrożność. – Jesienna aura, śliska nawierzchnia i chwila nieuwagi mogą kosztować życie. Uważajmy na drogach – przypominają funkcjonariusze z Mazowsza.
