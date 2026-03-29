Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje 11-letnia dziewczynka

29 marca 2026 01:03 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do dramatycznego zdarzenia doszło 28 marca w miejscowości Zawiszyn w gminie Jadów, na drodze krajowej nr 50. W wyniku poważnego wypadku życie straciła młoda dziewczynka. Zderzenie auta z ciągnikiem.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Siła uderzenia była bardzo duża.

Zobacz również:

Niestety, jednej osoby nie udało się uratować. Dziewczynka zginęła na miejscu.

Na miejscu wszystkie służby

Do akcji natychmiast skierowano liczne siły ratunkowe. Na miejscu pracowały:

dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Wołomina
strażacy z OSP Jadów i OSP Myszadła
zespół ratownictwa medycznego
policja

Służby zabezpieczały miejsce zdarzenia i prowadziły działania ratunkowe oraz dochodzeniowe.

Zobacz również:

Droga zablokowana, utrudnienia

W związku z wypadkiem występowały poważne utrudnienia na DK-50. Policja kierowała ruchem i ustalała dokładne okoliczności tragedii.

Na ten moment nie są znane szczegółowe przyczyny zdarzenia.

Trwa ustalanie okoliczności

Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą wyjaśniać, jak doszło do zderzenia i kto ponosi odpowiedzialność.

To kolejny tragiczny wypadek na drogach regionu, który pokazuje, jak niebezpieczne mogą być nawet lokalne odcinki tras.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl