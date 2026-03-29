Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje 11-letnia dziewczynka
Do dramatycznego zdarzenia doszło 28 marca w miejscowości Zawiszyn w gminie Jadów, na drodze krajowej nr 50. W wyniku poważnego wypadku życie straciła młoda dziewczynka. Zderzenie auta z ciągnikiem.
Jak informuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie, doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym. Siła uderzenia była bardzo duża.
Niestety, jednej osoby nie udało się uratować. Dziewczynka zginęła na miejscu.
Na miejscu wszystkie służby
Do akcji natychmiast skierowano liczne siły ratunkowe. Na miejscu pracowały:
dwa zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Wołomina
strażacy z OSP Jadów i OSP Myszadła
zespół ratownictwa medycznego
policja
Służby zabezpieczały miejsce zdarzenia i prowadziły działania ratunkowe oraz dochodzeniowe.
Droga zablokowana, utrudnienia
W związku z wypadkiem występowały poważne utrudnienia na DK-50. Policja kierowała ruchem i ustalała dokładne okoliczności tragedii.
Na ten moment nie są znane szczegółowe przyczyny zdarzenia.
Trwa ustalanie okoliczności
Sprawą zajmują się policjanci pod nadzorem prokuratury. Śledczy będą wyjaśniać, jak doszło do zderzenia i kto ponosi odpowiedzialność.
To kolejny tragiczny wypadek na drogach regionu, który pokazuje, jak niebezpieczne mogą być nawet lokalne odcinki tras.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.