Tragiczny wypadek na Mazowszu, nie żyje 18-latek. Zderzenie dwóch motocykli, w akcji LPR

23 czerwca 2026 16:47 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek wieczorem, 22 czerwca, na drodze gminnej w Charzynach (gmina Raciąż, powiat płoński) zderzyły się 2 motocykle typu cross. 18-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego zmarł na miejscu mimo blisko godzinnej reanimacji. 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego z obrażeniami trafił do szpitala.

Na pomoc wezwano śmigłowiec LPR. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.
Na pomoc wezwano śmigłowiec LPR. | Fot. Warszawska Grupa Luka&Maro.

Policja w Płońsku przekazała, że do wypadku doszło około godziny 18:20 na drodze gminnej w rejonie Charzyn. Czołowymi uczestnikami zdarzenia byli 2 młodzi mężczyźni jadący motocyklami crossowymi. Na miejsce wysłano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną, policję oraz załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

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Obrażenia 18-letniego motocyklisty były poważne. Ratownicy podjęli reanimację, która trwała prawie godzinę. Mimo działań medycznych nie udało się go uratować.

Drugi z uczestników wypadku, 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, doznał- lżejszych obrażeń. Karetka przewiozła go do szpitala.

Śledczy sprawdzą uprawnienia i stan techniczny pojazdów

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze ustalą, czy kierowcy mieli uprawnienia oraz w jakim stanie technicznym były motocykle. Istotne będzie również to, czy oba pojazdy mogły legalnie poruszać się po drodze gminnej – nie każdy motocykl typu cross jest dopuszczony do ruchu na drogach publicznych.

Śledztwo obejmie też analizę warunków na drodze w momencie zdarzenia oraz prędkość, z jaką poruszały się oba motocykle. Pełne ustalenia będą możliwe po zakończeniu czynności policyjnych i opinii biegłych.

Sezon motocyklowy i lokalne drogi

Latem na drogach gminnych w regionie przybywa motocyklistów i użytkowników pojazdów rekreacyjnych. Wąskie, lokalne drogi z ograniczoną widocznością wymagają od kierujących motocyklami szczególnej ostrożności – przy zderzeniu 2 jednośladów ochrona kierowcy jest minimalna.

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