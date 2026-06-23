Tragiczny wypadek na Mazowszu, nie żyje 18-latek. Zderzenie dwóch motocykli, w akcji LPR
W poniedziałek wieczorem, 22 czerwca, na drodze gminnej w Charzynach (gmina Raciąż, powiat płoński) zderzyły się 2 motocykle typu cross. 18-letni mieszkaniec powiatu żuromińskiego zmarł na miejscu mimo blisko godzinnej reanimacji. 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego z obrażeniami trafił do szpitala.
Policja w Płońsku przekazała, że do wypadku doszło około godziny 18:20 na drodze gminnej w rejonie Charzyn. Czołowymi uczestnikami zdarzenia byli 2 młodzi mężczyźni jadący motocyklami crossowymi. Na miejsce wysłano zespoły ratownictwa medycznego, straż pożarną, policję oraz załogę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Obrażenia 18-letniego motocyklisty były poważne. Ratownicy podjęli reanimację, która trwała prawie godzinę. Mimo działań medycznych nie udało się go uratować.
Drugi z uczestników wypadku, 22-letni mieszkaniec powiatu płońskiego, doznał- lżejszych obrażeń. Karetka przewiozła go do szpitala.
Śledczy sprawdzą uprawnienia i stan techniczny pojazdów
Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze ustalą, czy kierowcy mieli uprawnienia oraz w jakim stanie technicznym były motocykle. Istotne będzie również to, czy oba pojazdy mogły legalnie poruszać się po drodze gminnej – nie każdy motocykl typu cross jest dopuszczony do ruchu na drogach publicznych.
Śledztwo obejmie też analizę warunków na drodze w momencie zdarzenia oraz prędkość, z jaką poruszały się oba motocykle. Pełne ustalenia będą możliwe po zakończeniu czynności policyjnych i opinii biegłych.
Sezon motocyklowy i lokalne drogi
Latem na drogach gminnych w regionie przybywa motocyklistów i użytkowników pojazdów rekreacyjnych. Wąskie, lokalne drogi z ograniczoną widocznością wymagają od kierujących motocyklami szczególnej ostrożności – przy zderzeniu 2 jednośladów ochrona kierowcy jest minimalna.
Policja apeluje o ostrożność zarówno ze strony kierowców jednośladów, jak i samochodów osobowych.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.