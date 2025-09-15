Tragiczny wypadek na Mazowszu. Prokuratura wszczęła postępowanie

15 września 2025 11:01 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Na lokalnej drodze w gminie Jastrzębia doszło do dramatycznego wypadku, który zakończył się interwencją policji i prokuratury. Szczegóły sprawy wstrząsnęły mieszkańcami regionu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Tragiczny wypadek w gminie Jastrzębia. Zderzyły się dwa motocykle

W piątek, 12 września, na terenie gminy Jastrzębia koło Radomia doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwóch motocyklistów. Na jednym z łuków drogi w miejscowości Lesiów 65-letni kierowca motocykla suzuki stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwny pas ruchu. Wprost przed niego nadjechał 19-letni motocyklista kierujący bmw. Doszło do zderzenia czołowego.

Jeden z motocyklistów nie przeżył

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Obaj poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, życia starszego z kierowców nie udało się uratować. 19-latek doznał obrażeń i pozostaje pod opieką lekarzy.

Policja bada przyczyny wypadku

Jak poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, funkcjonariusze prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury, aby ustalić dokładne okoliczności tragedii. Sprawdzone zostaną m.in. stan techniczny pojazdów, prędkość, z jaką poruszali się motocykliści, oraz warunki panujące na drodze w chwili wypadku.

Policja apeluje do kierowców jednośladów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na zakrętach i w miejscach o ograniczonej widoczności, gdzie ryzyko utraty panowania nad pojazdem jest znacznie większe.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl