Tragiczny wypadek na Mazowszu. Prokuratura wszczęła postępowanie
Na lokalnej drodze w gminie Jastrzębia doszło do dramatycznego wypadku, który zakończył się interwencją policji i prokuratury. Szczegóły sprawy wstrząsnęły mieszkańcami regionu.
Tragiczny wypadek w gminie Jastrzębia. Zderzyły się dwa motocykle
W piątek, 12 września, na terenie gminy Jastrzębia koło Radomia doszło do poważnego wypadku drogowego z udziałem dwóch motocyklistów. Na jednym z łuków drogi w miejscowości Lesiów 65-letni kierowca motocykla suzuki stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na przeciwny pas ruchu. Wprost przed niego nadjechał 19-letni motocyklista kierujący bmw. Doszło do zderzenia czołowego.
Jeden z motocyklistów nie przeżył
Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Obaj poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Niestety, mimo wysiłków lekarzy, życia starszego z kierowców nie udało się uratować. 19-latek doznał obrażeń i pozostaje pod opieką lekarzy.
Policja bada przyczyny wypadku
Jak poinformowała Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, funkcjonariusze prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury, aby ustalić dokładne okoliczności tragedii. Sprawdzone zostaną m.in. stan techniczny pojazdów, prędkość, z jaką poruszali się motocykliści, oraz warunki panujące na drodze w chwili wypadku.
Policja apeluje do kierowców jednośladów o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza na zakrętach i w miejscach o ograniczonej widoczności, gdzie ryzyko utraty panowania nad pojazdem jest znacznie większe.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.