Tragiczny wypadek na Mazowszu. Szynobus zderzył się z koparką. Jedna osoba nie żyje
Na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w rejonie Krępicy w powiecie płońskim doszło do tragicznego zderzenia szynobusa z koparką. Jedna osoba zginęła na miejscu, dwie trafiły do szpitala, a na miejscu wciąż trwają działania służb ratunkowych.
Tragiczny wypadek na Mazowszu. Zderzenie koparki z szynobusem na niestrzeżonym przejeździe
Do tragicznego wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w rejonie miejscowości Krępica w powiecie płońskim. Szynobus relacji w kierunku Sierpca zderzył się z koparką, która znajdowała się na torach. Informację o zdarzeniu przekazała Komenda Wojewódzka Policji na Mazowszu.
Jedna osoba nie żyje, są ranni
Jak wynika z komunikatu policji, w chwili wypadku szynobusem podróżowało 12 osób. W wyniku zderzenia kierowca koparki poniósł śmierć na miejscu. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala, natomiast pozostali uczestnicy zdarzenia otrzymują pomoc medyczną na miejscu.
Na miejscu wypadku natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz straż pożarna. Trwają działania zabezpieczające teren oraz czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia.
Niestrzeżony przejazd kolejowy
Do zderzenia doszło na przejeździe kolejowym bez sygnalizacji i zapór. Policja podkreśla, że tego typu miejsca wymagają szczególnej ostrożności zarówno ze strony kierowców pojazdów drogowych, jak i maszyn budowlanych poruszających się w pobliżu torów.
Funkcjonariusze badają, w jaki sposób koparka znalazła się na torach oraz czy zostały zachowane wszystkie procedury bezpieczeństwa. Sprawdzane są również zapisy monitoringu oraz stan techniczny pojazdów.
Utrudnienia w ruchu kolejowym
W związku z wypadkiem ruch kolejowy w tym rejonie został wstrzymany. Pasażerowie muszą liczyć się z opóźnieniami oraz możliwymi zmianami w organizacji transportu. Przewoźnicy informują o wprowadzaniu komunikacji zastępczej do czasu usunięcia skutków zdarzenia.
Policja apeluje o zachowanie ostrożności w pobliżu przejazdów kolejowych, zwłaszcza w trudnych warunkach zimowych, które dodatkowo ograniczają widoczność i wydłużają drogę hamowania.
