Tragiczny wypadek na Mazowszu. Utrudnienia wciąż trwają. Służby na miejscu

15 marca 2026 20:00 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielne popołudnie na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Ogorzelicach. Samochód osobowy wjechał pod nadjeżdżający szynobus. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia jednej z osób podróżujących autem nie udało się uratować.

Fot. Policja w Płocku

Dramatyczne zdarzenie na przejeździe
Zdarzenie miało miejsce po godzinie 14. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 54-letni kierowca samochodu marki BMW z nieznanych na razie przyczyn wjechał na przejazd kolejowy w momencie, gdy zbliżał się szynobus.

Doszło do zderzenia pojazdu z pociągiem. W wyniku wypadku ciężko ranna została pasażerka samochodu. Ratownicy natychmiast rozpoczęli reanimację, jednak mimo wysiłków służb kobieta zmarła na miejscu.

Kierowca trafił do szpitala
Kierujący samochodem mężczyzna odniósł poważne obrażenia i został przetransportowany do szpitala. Jego stan nie jest na razie szerzej znany.

Policja sprawdziła również stan trzeźwości uczestników zdarzenia. Badanie wykazało, że zarówno kierowca samochodu, jak i 57-letni maszynista byli trzeźwi.

Pasażerowie szynobusu bez poważnych obrażeń
W chwili wypadku szynobusem podróżowało łącznie dziewięć osób, w tym sześciu pasażerów. Na szczęście żadna z nich nie odniosła poważnych obrażeń.

Służby podkreślają, że dzięki reakcji maszynisty oraz konstrukcji pojazdu kolejowego udało się uniknąć jeszcze większej tragedii.

Droga zablokowana, utrudnienia potrwają kilka godzin
W miejscu wypadku droga została całkowicie zamknięta. Na miejscu pracują policjanci oraz inne służby ratunkowe, które zabezpieczają ślady i sporządzają dokumentację potrzebną do wyjaśnienia przyczyn zdarzenia.

