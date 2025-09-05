Tragiczny wypadek na Podkarpaciu. Nie żyje Katarzyna Stoparczyk – ceniona dziennikarka
Dramat rozegrał się w miejscowości Jeżowe (woj. podkarpackie). W piątek, 5 września 2025 roku, doszło tam do tragicznego wypadku drogowego, w którym zginęły dwie osoby – kobieta i mężczyzna, oboje w wieku około 45 lat. Jedną z ofiar była Katarzyna Stoparczyk – znana dziennikarka, autorka i reżyserka, uwielbiana za swoją pracę z dziećmi i unikalną wrażliwość antenową.
Śmierć wstrząsnęła światem mediów
Informacja o śmierci Katarzyny Stoparczyk poruszyła nie tylko słuchaczy, ale i całe środowisko dziennikarskie. Jej odejście to ogromna strata – była symbolem subtelnej i empatycznej rozmowy, a także niezapomnianym głosem, który przez lata towarzyszył Polakom w radiu i telewizji. W Radiu 357, z którym była związana, miała grono bliskich przyjaciół i współpracowników. Jej śmierć została potwierdzona przez stację, która zamieściła poruszający wpis żałobny.
Szczegóły wypadku
Jak przekazał Ireneusz Szewczyk, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku:
– W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby, kobieta i mężczyzna, oboje w wieku około 45 lat. Są jeszcze trzy inne poszkodowane osoby. Jedna z nich została przetransportowana do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a druga karetką. Trzecia osoba przechodzi badania na miejscu.
Do zdarzenia doszło na drodze krajowej, a jego okoliczności wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Na miejscu pracowały służby ratunkowe, w tym straż pożarna, policja oraz zespoły LPR.
Kto była Katarzyna Stoparczyk?
Katarzyna Stoparczyk była dziennikarką, autorką książek, reżyserką i wyjątkową osobowością medialną. Znana była z rozmów z dziećmi, które potrafiła prowadzić z niebywałą czułością i taktem. Dorosłym przypominała, jak ważna jest dziecięca wrażliwość i autentyczność. Przez lata związana była z Trójką i Radiem 357, a także współpracowała z organizatorami Wimbledonu, gdzie zapisała się w pamięci za swoje legendarne gesty wsparcia wobec sportowców.
Ogromna strata dla Polski
Śmierć Katarzyny Stoparczyk to nie tylko tragedia osobista dla jej rodziny i przyjaciół, ale także potężna strata dla świata mediów i kultury. Wzruszające wspomnienia i słowa pożegnania pojawiają się w mediach społecznościowych, a słuchacze w całej Polsce oddają jej hołd.
W imieniu całej redakcji – łączymy się w bólu z rodziną i bliskimi.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.