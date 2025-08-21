Tragiczny wypadek na podwórku. 3-latek przejechany przez ciągnik rolniczy
Do dramatycznego zdarzenia doszło w Rzepienniku Marciszewskim w Małopolsce, gdzie podczas zabawy dzieci na jednym z podwórek uruchomiony został ciągnik rolniczy. Maszyna potrąciła 3-letniego chłopca, powodując u niego poważne obrażenia.
Według relacji, grupa dzieci bawiła się w pobliżu pojazdu, gdy nagle jedno z nich przypadkowo go uruchomiło. Traktor ruszył i przejechał po małym dziecku. Chłopiec doznał obrażeń brzucha i miednicy, które mogły zakończyć się tragicznie. Na miejsce natychmiast wezwano Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, które przetransportowało dziecko do szpitala.
Choć obrażenia są poważne, lekarze podkreślają, że 3-latek miał ogromne szczęście. Sytuacja mogła skończyć się śmiercią, jednak chłopiec przeżył i jest obecnie pod opieką specjalistów.
Sprawę wypadku bada prokuratura, która ma ustalić dokładne okoliczności tego zdarzenia oraz odpowiedzialność osób dorosłych za bezpieczeństwo dzieci.
Ten tragiczny incydent przypomina, jak niebezpieczne mogą być maszyny rolnicze pozostawione bez odpowiedniego zabezpieczenia. Chwila nieuwagi może doprowadzić do dramatycznych konsekwencji. Rodzice i opiekunowie powinni zachować szczególną ostrożność, dbając o to, aby dzieci nie miały dostępu do pojazdów i maszyn, które mogą stanowić śmiertelne zagrożenie.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.