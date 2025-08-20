Tragiczny wypadek na S7. Autokar w rowie, ciężarówka w płomieniach
Na drodze ekspresowej S7 w okolicach miejscowości Powierz (pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie) doszło w nocy z wtorku na środę do groźnego wypadku. Ciężarówka uderzyła czołowo w autokar, którym podróżowało siedem osób. Siła zderzenia była ogromna – autokar przewrócił się i wpadł do rowu, a ciężarówka stanęła w ogniu.
Pięć osób rannych
W wyniku zdarzenia obrażenia odniosło pięć osób. Na miejsce natychmiast skierowano kilka zastępów straży pożarnej, zespoły ratownictwa medycznego oraz policję. Poszkodowani zostali przewiezieni do pobliskich szpitali.
Opona mogła być przyczyną tragedii
Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że przyczyną wypadku mogła być uszkodzona opona w ciężarówce. Pojazd miał przebić bariery i zjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie doszło do zderzenia z autokarem – przekazała Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.
Droga była zablokowana
Po wypadku ekspresowa „siódemka” w rejonie Nidzicy została całkowicie zablokowana. Strażacy przez wiele godzin gasili płonącą ciężarówkę i zabezpieczali miejsce zdarzenia. Ruch został przywrócony dopiero nad ranem.
Co to oznacza dla czytelnika
- Kierowcy powinni spodziewać się możliwych opóźnień w ruchu na trasie S7 w rejonie Nidzicy.
- Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, zwłaszcza podczas nocnych przejazdów i przy dużych prędkościach.
- Wypadek pokazuje, jak ważny jest stan techniczny pojazdów – uszkodzona opona mogła być początkiem tragicznego łańcucha wydarzeń.
