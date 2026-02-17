Tragiczny wypadek na Słowacji! Pożar polskiego autokaru

17 lutego 2026 10:59 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

We wtorek 17 lutego około godziny 3:30 nad ranem na drodze w miejscowości Liptovska Osada na Słowacji doszło do tragicznego zdarzenia z udziałem polskiego autokaru. Pojazd jadący z Budapesztu do Krakowa zderzył się z ciężarówką przewożącą drewno. W wyniku wypadku i pożaru autokaru śmierć na miejscu poniósł polski kierowca, a dwie osoby w stanie poważnym zostały przewiezione do szpitala w Rużomberku

Fot. Łukasz / Warszawa w Pigułce

W słowackiej miejscowości Liptovska Osada doszło do tragicznego wypadku polskiego autokaru jadącego z Budapesztu do Krakowa. Według wstępnych ustaleń słowackiej policji, autokar z 26 pasażerami na pokładzie z niewyjaśnionych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Po zderzeniu pojazd stanął w ogniu. Większość pasażerów to obywatele Polski – osoby z lżejszymi obrażeniami otrzymały pomoc medyczną na miejscu.

Niestety w wyniku zdarzenia kierowca poniósł śmierć a dwie osoby zostały ciężko ranne. Polski konsulat na Słowacji oraz MSZ potwierdziły, że są w stałym kontakcie z lokalnymi służbami i oferują wsparcie rodzinom poszkodowanych. Trasa jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać do godzin popołudniowych.

