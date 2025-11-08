Tragiczny wypadek na torach. Pociągi stanęły na trasie Warszawa–Gdańsk
Na linii kolejowej między Nasielskiem a Świerczem doszło do tragicznego zdarzenia. W sobotę, 8 listopada, około południa pociąg potrącił człowieka, który znalazł się na torach w miejscu niedozwolonym. Ruch kolejowy został wstrzymany, a służby pracują na miejscu zdarzenia.
Ruch pociągów całkowicie wstrzymany
Jak poinformował Karol Jakubowski z PKP Polskie Linie Kolejowe, osoba wtargnęła na tory poza przejazdem i została potrącona przez nadjeżdżający skład. Od godziny 12 ruch pociągów na odcinku Świercze–Nasielsk został całkowicie wstrzymany.
– Przejazd w tym miejscu jest zablokowany, dlatego utrudnienia dotyczą całej trasy Warszawa–Gdańsk. Czekamy na decyzję służb, czy będzie można wprowadzić ruch po jednym torze – przekazał przedstawiciel PLK.
Na miejscu zdarzenia pracują policjanci, prokurator i technicy kolejowi. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności wypadku.
Utrudnienia i zmiany w komunikacji
PKP Intercity i Koleje Mazowieckie poinformowały o wprowadzeniu wzajemnego honorowania biletów. Pasażerowie mogą korzystać z połączeń obu przewoźników na całym obszarze ich kursowania.
Podróżni powinni przygotować się na duże opóźnienia i możliwe odwołania kursów. Ruch pociągów na północ od Warszawy jest obecnie mocno ograniczony.
Co to oznacza dla podróżnych?
Osoby planujące podróż w kierunku Trójmiasta, Ciechanowa lub Działdowa powinny śledzić komunikaty przewoźników. PKP apeluje o cierpliwość i wyrozumiałość – utrudnienia potrwają do czasu zakończenia działań służb i przywrócenia pełnej przejezdności torów.
To kolejny w ostatnich tygodniach wypadek na mazowieckim odcinku magistrali Warszawa–Gdańsk, jednej z najważniejszych tras kolejowych w kraju.
