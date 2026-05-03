Tragiczny wypadek pod Warszawą. Motocyklista zginął mimo reanimacji
Do śmiertelnego wypadku doszło w miejscowości Nowy Kozłów Pierwszy w powiecie sochaczewskim. Informacja o zdarzeniu wpłynęła do Komendy Powiatowej Policji w Sochaczewie dziś przed godziną 14:40.
W wypadku uczestniczyły 2 pojazdy: Volkswagen Passat oraz motocykl marki BMW. Niestety, mimo podjętej reanimacji, życia motocyklisty nie udało się uratować.
Droga krajowa nr 92 została całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Policja zaleca kierowcom objazd trasą Sochaczew – Wiskitki – A2. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i zabezpieczenia miejsca zdarzenia.
Na miejscu pracują policjanci, którzy ustalają dokładny przebieg wypadku. Funkcjonariusze będą wyjaśniać, jak doszło do zderzenia samochodu osobowego z motocyklem.
Służby apelują do kierowców o ostrożność i stosowanie się do poleceń policji. Na trasie mogą tworzyć się korki, dlatego warto omijać ten odcinek DK92.
