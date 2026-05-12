Tragiczny wypadek podczas meczu żużlowego. 18-letni zawodnik w śpiączce farmakologicznej
W niedzielę podczas meczu ligowego doszło do zdarzenia, w wyniku którego młody sportowiec odniósł liczne obrażenia. Zawodnik przebywa w szpitalu w Poznaniu, a jego stan jest określany jako ciężki.
Do wypadku doszło w niedzielę w Gnieźnie w trakcie spotkania Krajowej Ligi Żużlowej. Jest to trzeci poziom rozgrywkowy. Poszkodowany zawodnik to 18-letni Patryk Budniak, który reprezentuje klub Ultrapur Omega Gniezno.
Stan zdrowia zawodnika
Patryk Budniak uległ poważnemu wypadkowi i został przetransportowany do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Sportowiec jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Lekarze informują, że zawodnik ma liczne obrażenia, a jego stan jest nadal ciężki.
Pomoc dla sportowca
Zdarzenie na torze w Gnieźnie zostało określone jako koszmarny wypadek. W związku z sytuacją zdrowotną 18-latka, klub Ultrapur Omega Gniezno zorganizował zbiórkę na leczenie swojego zawodnika. Środki mają wspomóc proces powrotu żużlowca do zdrowia po odniesionych urazach.
