Tragiczny wypadek podczas meczu żużlowego. 18-letni zawodnik w śpiączce farmakologicznej

Do wypadku doszło w niedzielę w Gnieźnie w trakcie spotkania Krajowej Ligi Żużlowej. Jest to trzeci poziom rozgrywkowy. Poszkodowany zawodnik to 18-letni Patryk Budniak, który reprezentuje klub Ultrapur Omega Gniezno.

Stan zdrowia zawodnika

Patryk Budniak uległ poważnemu wypadkowi i został przetransportowany do Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Sportowiec jest utrzymywany w śpiączce farmakologicznej. Lekarze informują, że zawodnik ma liczne obrażenia, a jego stan jest nadal ciężki.

Pomoc dla sportowca

Zdarzenie na torze w Gnieźnie zostało określone jako koszmarny wypadek. W związku z sytuacją zdrowotną 18-latka, klub Ultrapur Omega Gniezno zorganizował zbiórkę na leczenie swojego zawodnika. Środki mają wspomóc proces powrotu żużlowca do zdrowia po odniesionych urazach.