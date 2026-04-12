Tragiczny wypadek w Łomiankach. Dwie osoby nie żyją, trwa walka o życie trzeciej
Dramatyczne zdarzenie w Łomiankach pod Warszawą. Doszło tam do poważnego wypadku, w wyniku którego zginęły dwie osoby, a trzecia w stanie ciężkim walczy o życie. Na miejscu cały czas pracują służby ratunkowe. Do zdarzenia doszło dziś na jednej z lokalnych dróg. Według wstępnych informacji doszło do poważnego zderzenia pojazdów. Siła uderzenia była tak duża, że nie wszystkim uczestnikom wypadku udało się pomóc na czas.
Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu. Trzecia została przetransportowana do szpitala w stanie krytycznym. Ratownicy medyczni podjęli natychmiastowe działania, aby uratować jej życie. Sytuacja jest bardzo poważna, a lekarze walczą o każdą minutę.
Na miejscu pracują policjanci, straż pożarna oraz zespoły ratownictwa medycznego. Droga została zabezpieczona, a ruch w rejonie zdarzenia jest utrudniony. Funkcjonariusze prowadzą czynności mające ustalić dokładne przyczyny i przebieg wypadku.
Na ten moment nie są jeszcze znane wszystkie okoliczności zdarzenia. Śledczy analizują ślady na miejscu oraz zbierają relacje świadków. Każda informacja może mieć kluczowe znaczenie dla wyjaśnienia tej tragedii.
Jeśli poruszasz się dziś w rejonie Łomianek, przygotuj się na utrudnienia i możliwe objazdy. Warto zachować szczególną ostrożność na drodze, ponieważ warunki i sytuacja mogą się dynamicznie zmieniać.
