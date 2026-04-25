Transport morski gwałtownie drożeje. Ceny skoczyły 10-krotnie. Co to oznacza dla Polaków?
Blokada cieśniny Ormuz wywołała efekt domina w globalnym handlu. Koszt przepłynięcia przez Kanał Panamski wzrósł nawet do 4 mln dolarów za statek, czyli około 10 razy więcej niż wcześniej. Firmy transportowe szukają alternatywnych tras i płacą rekordowe stawki, co może przełożyć się na ceny paliw i towarów także w Polsce.
Globalny kryzys na szlakach morskich przynosi nieoczekiwane skutki. Blokada cieśniny Ormuz doprowadziła do gwałtownego wzrostu cen za przepłynięcie przez Kanał Panamski. Koszt tranzytu jednego statku sięga dziś nawet 4 mln dolarów, czyli około 10 razy więcej niż jeszcze kilka miesięcy temu.
Kanał Panamski wykorzystuje sytuację. Rekordowe stawki za przeprawę
Jeszcze niedawno przepłynięcie statku przez Kanał Panamski kosztowało średnio 300-400 tys. dolarów. Obecnie ceny sięgają nawet 4 mln dolarów za jednostkę.
To wzrost o około 10 razy, który bezpośrednio wynika z napiętej sytuacji geopolitycznej i ograniczeń na innych kluczowych szlakach transportowych.
Administracja kanału potwierdza, że firmy transportowe są gotowe płacić znacznie więcej, aby utrzymać ciągłość dostaw.
Blokada Ormuzu zmienia trasy handlowe
Kryzys rozpoczął się po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. W wyniku działań militarnych cieśnina Ormuz – jeden z najważniejszych punktów transportu surowców – została praktycznie zamknięta.
To właśnie przez ten wąski przesmyk przepływało wcześniej:
– około 20 proc. światowej ropy naftowej i LNG
– od 20 do 45 proc. surowców wykorzystywanych w produkcji rolno-spożywczej
Efekt? Firmy muszą szukać alternatywnych tras, a jedną z nich jest właśnie Kanał Panamski.
6 proc. światowego handlu przez jeden kanał
W normalnych warunkach przez Kanał Panamski przepływa około 6 proc. światowego handlu. W obecnej sytuacji jego znaczenie rośnie, a wraz z nim ceny.
Najbardziej dotknięte zmianami są kraje azjatyckie, które w dużym stopniu polegały na dostawach przez Ormuz.
Firmy transportowe nie mają wyboru – płacą więcej, by utrzymać dostawy.
Warszawa i Polska: skutki mogą być odczuwalne w cenach
Choć kryzys ma charakter globalny, jego skutki mogą dotrzeć także do Polski, w tym do Warszawy. Wyższe koszty transportu oznaczają presję na wzrost cen towarów.
Dotyczy to szczególnie:
– paliw
– nawozów
– produktów importowanych z Azji
W praktyce oznacza to, że mieszkańcy dużych miast, takich jak Warszawa, mogą w najbliższych miesiącach zauważyć wyższe ceny w sklepach i na stacjach paliw.
Kryzys na szlakach morskich. To może być dopiero początek
Obecna sytuacja pokazuje, jak silnie globalna gospodarka zależy od kilku kluczowych punktów transportowych. Zablokowanie jednego z nich uruchamia efekt domina.
Eksperci wskazują, że jeśli napięcia utrzymają się dłużej, ceny transportu mogą pozostać na podwyższonym poziomie, a firmy będą zmuszone trwale zmienić swoje łańcuchy dostaw.
Co to oznacza dla Ciebie? Przygotuj się na zmiany cen
Zmiany na globalnych rynkach mogą przełożyć się na codzienne wydatki:
– paliwa mogą drożeć w związku z kosztami transportu
– produkty importowane będą droższe
– ceny żywności mogą wzrosnąć przez droższe nawozy
– dostawy mogą być wolniejsze
– promocji może być mniej, bo koszty rosną
Globalny kryzys logistyczny zaczyna wpływać na lokalne ceny, dlatego jego skutki mogą być odczuwalne w codziennym życiu.
