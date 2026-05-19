Trasa S7 zablokowana. Ranny człowiek, Lądował śmigłowiec LPR
Dramatyczne sceny rozegrały się na trasie S7 pod Warszawą. W rejonie węzła Tarczyn Północ służby ratunkowe zablokowały ekspresówkę po zgłoszeniu o człowieku leżącym na jezdni. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a kierowcy utknęli w ogromnych korkach.
Akcja służb na trasie S7 pod Warszawą. Na jezdni leżał człowiek, lądował śmigłowiec LPR
Duże utrudnienia pojawiły się we wtorek na trasie S7 w kierunku Warszawy. W rejonie węzła Tarczyn Północ służby całkowicie zablokowały ekspresówkę po zgłoszeniu dotyczącym osoby leżącej na jezdni. Na miejscu interweniowała straż pożarna, policja oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Alarmujące zgłoszenie na ekspresówce
Zgłoszenie wpłynęło do służb około godziny 13:20. Według przekazanych informacji na jezdni trasy S7, na wysokości węzła Tarczyn Północ, miała znajdować się osoba leżąca na drodze.
Na miejsce natychmiast skierowano liczne służby ratunkowe. W akcji uczestniczyło sześć zastępów straży pożarnej, policja oraz załoga Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Lądowanie śmigłowca ratunkowego
Sytuacja była na tyle poważna, że konieczne okazało się lądowanie śmigłowca LPR bezpośrednio przy trasie ekspresowej.
Jak poinformował starszy kapitan Kamil Styczek z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie, odnaleziona osoba została przetransportowana do szpitala drogą lotniczą.
Na razie służby nie przekazały informacji o stanie zdrowia poszkodowanego ani o okolicznościach zdarzenia.
Trasa S7 była całkowicie zablokowana
W czasie prowadzonej akcji kierowcy musieli liczyć się z dużymi utrudnieniami. Na polecenie policji ruch w kierunku Warszawy został całkowicie wstrzymany.
Służby zamknęły trasę na wysokości wiaduktu będącego częścią węzła Tarczyn Północ. Kierowcy mogli korzystać jedynie ze zjazdu z ekspresówki.
Zator szybko zaczął się wydłużać, a ruch w okolicy został sparaliżowany.
GDDKiA przekazała nowe informacje
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała później, że po zakończeniu działań ratunkowych przejazd został ponownie otwarty po godzinie 15:30.
Ruch na trasie zaczął stopniowo wracać do normy, choć kierowcy jeszcze przez pewien czas musieli liczyć się z utrudnieniami i spowolnieniem przejazdu.
Co wiadomo?
Najważniejsze informacje:
– służby interweniowały na trasie S7 przy węźle Tarczyn Północ,
– na jezdni odnaleziono człowieka,
– na miejscu lądował śmigłowiec LPR,
– poszkodowany został przewieziony do szpitala,
– trasa w kierunku Warszawy była czasowo całkowicie zablokowana.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.