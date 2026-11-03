Trójkąt z 2 kreskami na metce ubrania? 90 proc. osób popełnia ten błąd. Jedno pranie i ubranie zniszczone
Międzynarodowa norma PN-EN ISO 3758 opracowana przez organizację GINETEX narzuca producentom odzieży oraz sprzętu AGD stosowanie 5 podstawowych grup piktogramów, które precyzyjnie określają dopuszczalną temperaturę wody, rodzaj chemii gospodarczej oraz maksymalną siłę wirowania bębna. Z badań zachowań konsumenckich wynika jednak, że nawet 90 proc. kupujących błędnie interpretuje ukośne linie wpisane w trójkąt lub ignoruje poziome kreski pod ikoną miski, co już po 1 cyklu w pralce prowadzi do trwałego odbarwienia włókien, skurczenia odzieży i utraty 2-letniej rękojmi w sklepie.
System oznaczeń konserwacji tekstyliów został ujednolicony w 1963 roku w Paryżu i obecnie obowiązuje w ponad 20 państwach, w tym w całej Unii Europejskiej. Na każdej wszywce wewnętrznej ikony występują zawsze w tej samej, sztywnej kolejności od lewej do prawej strony: 1. Pranie wodne (miska), 2. Wybielanie (trójkąt), 3. Suszenie (kwadrat), 4. Prasowanie (żelazko) oraz 5. Czyszczenie profesjonalne (kółko). Problem pojawia się w momencie, gdy wewnątrz lub pod podstawowymi figurami geometrycznymi producent umieszcza dodatkowe kropki, litery oraz pojedyncze lub podwójne linie, które całkowicie zmieniają parametry pracy pralki lub suszarki bębnowej.
Trójkąt z 2 ukośnymi kreskami i litery CL. Dlaczego 1 miarka odplamiacza niszczy kolor?
Najwięcej zniszczeń w domowych pralkach wywołuje błędne odczytanie drugiego symbolu na metce, czyli równobocznego trójkąta odpowiadającego za wybielanie i wywabianie plam. Przez lata na ubraniach pojawiał się trójkąt z wpisanymi literami CL, który oznaczał zgodę na stosowanie środków zawierających aktywny chlor. W najnowszej aktualizacji normy ISO 3758 symbol z literami CL został zastąpiony pustym trójkątem, a obok niego wprowadzono wariant z 2 ukośnymi kreskami wewnątrz figury.
Różnica między tymi oznaczeniami decyduje o tym, czy ubranie po wyjęciu z bębna zachowa swój fason i kolor:
- Pusty trójkąt: Dopuszczalne jest stosowanie dowolnych środków wybielających, zarówno tych na bazie aktywnego tlenu, jak i agresywnych preparatów z chlorem (podchlorynem sodu). Dotyczy to głównie grubej, białej bawełny o dużej gramaturze.
- Trójkąt z 2 ukośnymi liniami w środku: Zgoda wyłącznie na wybielacze tlenowe (bezchlorowe), oparte najczęściej na nadwęglanie sodu. Zastosowanie przy tym znaku tradycyjnego wybielacza chlorowego powoduje natychmiastową reakcję chemiczną ze sztucznymi domieszkami.
- Przekreślony trójkąt (pusty lub zaczerniony): Całkowity zakaz stosowania jakichkolwiek wybielaczy oraz silnych odplamiaczy dodawanych do proszku.
Współczesne koszulki, spodnie jeansowe oraz ubrania sportowe zawierają zazwyczaj od 2 do 8 proc. elastanu (spandexu lub lycry). Włókna elastyczne w kontakcie nawet z niewielką dawką chloru ulegają chemicznemu „spaleniu” – pękają, tracą rozciągliwość i przybierają żółty odcień, którego nie da się zmyć w kolejnym praniu. Z kolei na kolorowych tkaninach ze znakiem trójkąta z 2 kreskami wlanie środka chlorowego zamiast tlenowego zostawia wyblakłe, różowe lub rude plamy już po 15 minutach namaczania.
Kreski pod miską i kropki w kwadracie. Co oznaczają ukryte modyfikatory w normie ISO 3758?
Równie często ignorowanym detalem są poziome linie umieszczone bezpośrednio pod ikoną miski z wodą (pranie) lub pod symbolem kółka (czyszczenie chemiczne). Większość użytkowników sprawdza wyłącznie liczbę wpisaną w miskę – np. 30, 40 lub 60 stopni Celsjusza – i uruchamia standardowy program „Bawełna” z wirowaniem ustawionym na 1 200 lub 1 400 obrotów na minutę.
Tymczasem kreski pod miską są bezwzględnym nakazem zmniejszenia siły mechanicznej bębna:
- Brak kreski pod miską: Pranie standardowe. Pralka pobiera normalną ilość wody i może wirować z pełną prędkością (od 1 000 do 1 600 obr./min).
- 1 pozioma kreska pod miską: Nakaz włączenia programu „Syntetyki” lub „Łatwe prasowanie”. Pralka pobiera więcej wody, wykonuje łagodniejsze ruchy bębnem, a prędkość wirowania musi zostać zredukowana do przedziału 600 – 800 obr./min.
- 2 poziome kreski pod miską: Nakaz prania bardzo delikatnego (program „Wełna”, „Jedwab” lub „Delikatne”). Bęben wykonuje jedynie pojedyncze kołysania bez intensywnego tarcia tkanin o siebie, a wirowanie nie może przekroczyć 400 obr./min (lub należy je całkowicie wyłączyć).
Kolejną pułapką są symbole wpisane w kwadrat, który odpowiada za proces suszenia. Jeśli w kwadrat wpisane jest koło, oznacza to zgodę na użycie automatycznej suszarki bębnowej. Liczba kropek w środku koła reguluje temperaturę powietrza: 1 kropka to program delikatny o obniżonej temperaturze (maksymalnie 60 stopni Celsjusza), natomiast 2 kropki pozwalają na suszenie normalne w temperaturze do 80 stopni Celsjusza. Brak koła w kwadracie oznacza suszenie tradycyjne, gdzie układ kresek narzuca ułożenie mokrego ubrania:
|Symbol na metce (norma ISO 3758)
|Dokładny opis graficzny znaku
|Oficjalne znaczenie technologiczne
|Skutek zignorowania znaku podczas 1 cyklu
|Trójkąt z 2 kreskami
|Trójkąt równoboczny z 2 ukośnymi liniami wewnątrz
|Dozwolone wyłącznie wybielacze i odplamiacze na bazie aktywnego tlenu (bez chloru).
|Żółknięcie białych tkanin, poparzenie włókien elastanu i trwałe odbarwienie kolorów.
|Miska z 2 kreskami pod spodem
|Ikona miski z temperaturą (np. 30) i 2 liniami na dole
|Pranie bardzo delikatne: wysoki poziom wody, minimalny ruch bębna, wirowanie maks. 400 obr./min.
|Sfilcowanie wełny, porozciąganie szwów w wiskozie i zmechacenie dzianiny.
|Kwadrat z 1 poziomą kreską
|Kwadrat z 1 linią poziomą pośrodku (bez koła)
|Suszenie wyłącznie w pozycji poziomej („na płasko”), np. na rozłożonym ręczniku.
|Wyciągnięcie mokrego swetra pod własnym ciężarem o 10 – 15 cm na długości.
|Kwadrat z 2 pionowymi kreskami
|Kwadrat z 2 pionowymi liniami w środku
|Suszenie w pozycji pionowej bez wcześniejszego wyżymania i odwirowywania (woda ma swobodnie ociekać).
|Trwałe załamania na tkaninach lnianych, koszulach i materiałach plisowanych.
|Kwadrat z 2 kreskami w rogu
|Kwadrat z 2 ukośnymi liniami w lewym górnym rogu
|Suszenie wyłącznie w cieniu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych.
|Wypłowienie ciemnych barwników (czarny, granatowy) i zesztywnienie włókien.
|Żelazko z przekreślonymi liniami na dole
|Ikona żelazka z 1 kropką i przekreślonym symbolem pary pod stopą
|Prasowanie wyłącznie na sucho w temperaturze do 110°C – całkowity zakaz używania generatora pary.
|Stopienie włókien akrylowych lub poliamidowych, powstanie błyszczących plam i skurcz materiału.
|Kółko z literą W
|Okrąg z wpisaną dużą literą W (często mylony z zakazem prania wodnego)
|Profesjonalne czyszczenie wodne (Wet Cleaning) w pralni chemicznej przy użyciu specjalnych detergentów.
|Próba domowego czyszczenia rozpuszczalnikiem niszczy membrany w kurtkach i płaszczach.
Warto zwrócić uwagę na system kropek stosowany na żelazku oraz na metkach ubrań sprowadzanych z Wielkiej Brytanii i USA:
- Na żelazku: 1 kropka oznacza maksymalną temperaturę stopy 110°C (jedwab, nylon, akryl, poliester), 2 kropki to pułap 150°C (wełna, wiskoza, mieszanki poliestrowe), a 3 kropki pozwalają na rozgrzanie urządzenia do 200°C (czysta bawełna oraz len).
- W symbolu miski (system anglosaski): Zamiast cyfr pojawiają się kropki, gdzie 1 kropka odpowiada 30°C, 2 kropki to 40°C, 3 kropki oznaczają 50°C, a 4 kropki pozwalają na pranie w 60°C.
Tajemnicze ikony na pralce i w szufladzie na detergenty. Do której komory wlać płyn, a gdzie wsypać proszek?
Odczytanie metki to dopiero połowa sukcesu, ponieważ równie dużo błędów dotyczy piktogramów wytłoczonych na obudowie pralek i suszarek. Najczęstszą przyczyną niedopranych ubrań lub szarych zacieków na ciemnych kurtkach jest pomylenie 3 przegródek w szufladzie na detergenty, które oznaczane są cyframi rzymskimi (I, II), arabskimi (1, 2) lub symbolami misek z pionowymi kreskami:
- Komora z symbolem I (lub miska z 1 pionową kreską): Służy wyłącznie do prania wstępnego. Pralka pobiera z niej detergent tylko wtedy, gdy na panelu włączymy specjalną funkcję prania wstępnego (dla bardzo brudnych ubrań roboczych lub obrusów). Wlanie płynu do prania do tej przegródki przy zwykłym programie sprawia, że środek spływa do bębna w pierwszych sekundach, zostaje wypompowany przed właściwym cyklem, a ubrania przez kolejną 1 godzinę piorą się w samej wodzie.
- Komora z symbolem II (lub miska z 2 pionowymi kreskami): Główna komora do prania zasadniczego. To tutaj w 95 proc. przypadków należy wsypywać proszek lub wlewać żel piorący przy codziennych cyklach.
- Komora z symbolem kwiatka (lub gwiazdki): Przeznaczona wyłącznie na płyn do płukania tkanin. Przegródka posiada plastikowy ogranicznik z napisem MAX – przelanie płynu powyżej tej kreski uruchamia zjawisko syfonu (lewarowania), przez co płyn zmiękczający spływa do bębna od razu na początku prania, oblepia włókna tłustym filmem i blokuje działanie proszku.
|Ikona na panelu pralki / suszarki AGD
|Znaczenie funkcji w urządzeniu
|Kiedy należy z niej skorzystać?
|Miska wypełniona wodą pod sam brzeg
|Zatrzymanie płukania (Stop z wodą w bębnie)
|Gdy wychodzisz z domu na kilka godzin. Pralka nie wypompuje ostatniej wody z płukania i nie odwiruje wsadu, dzięki czemu koszule i firanki leżą w wodzie i nie gniotą się w suchym bębnie.
|Przekreślona spirala (ślimak)
|Całkowite wyłączenie wirowania
|Przy praniu ubrań oznaczonych na metce miską z 2 kreskami lub kwadratem z 2 pionowymi liniami (tkaniny ociekające). Pralka wypompuje wodę, ale nie zakręci szybko bębnem.
|Miska z pionową kreską po prawej stronie
|Pranie wstępne (Pre-wash)
|Przy silnych zabrudzeniach z błota, trawy czy tłuszczu. Wymaga dodania drugiej porcji proszku do komory oznaczonej cyfrą I.
|Bęben z gwiazdką lub kroplami
|Automatyczne czyszczenie bębna
|Program serwisowy uruchamiany na pusto (bez ubrań!) w temperaturze 70 – 90°C raz na 30 – 40 prań w celu usunięcia pleśni, bakterii i osadów z płynu do płukania.
|Kłódka lub uśmiechnięta buźka między 2 przyciskami
|Blokada rodzicielska (Child Lock)
|Po jednoczesnym przytrzymaniu 2 wskazanych przycisków przez 3 sekundy panel dotykowy zostaje zablokowany, aby dziecko nie zmieniło temperatury w trakcie cyklu.
Odrzucona reklamacja w ciągu 14 dni. Jak rzeczoznawca sprawdza, w ilu stopniach wyprano kurtkę lub sweter?
Znajomość piktogramów z normy PN-EN ISO 3758 ma bezpośrednie przełożenie na portfel konsumenta. Zgodnie z polskimi przepisami sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przez okres 2 lat od dnia wydania rzeczy i ma dokładnie 14 dni kalendarzowych na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. Jeśli klient zgłasza, że markowy sweter za 400 zł skurczył się po pierwszym praniu, a kurtka przeciwdeszczowa straciła właściwości wodoodporne, sklep przekazuje odzież do oceny certyfikowanemu rzeczoznawcy włókiennictwa.
W laboratorium tekstylnym sprawdzenie, czy winę ponosi wadliwa tkanina, czy błąd użytkownika, zajmuje kilkanaście minut:
- Analiza mikroskopowa włókien: Przekroczenie temperatury prania (np. wypranie w 60°C zamiast zalecanych 30°C) lub przyłożenie zbyt gorącego żelazka (200°C zamiast 110°C przy 1 kropce) powoduje charakterystyczne nadtopienie i spłaszczenie końcówek włókien syntetycznych, widoczne w powiększeniu 100-krotnym.
- Badanie odczynu pH i testy chemiczne: Jeżeli na metce widniał trójkąt z 2 ukośnymi kreskami, a klient użył wybielacza z chlorem, w strukturze materiału pozostają jony chlorkowe oraz charakterystyczne uszkodzenia wiązań chemicznych elastanu.
- Ocena łusek wełny: Wypranie wełnianego płaszcza lub swetra (oznaczonego symbolem ręki w misce lub miską z 2 kreskami pod spodem) na zwykłym programie z wirowaniem 1 200 obr./min powoduje mechaniczne zazębienie się mikroskopijnych łusek na powierzchni włosa, czyli nieodwracalne sfilcowanie z winy użytkownika.
W każdym z tych przypadków opinia rzeczoznawcy wskazuje na „konserwację niezgodną z zaleceniami producenta na wszywce”, co daje sklepowi pełną podstawę prawną do odrzucenia roszczeń o zwrot gotówki lub wymianę towaru na nowy.
Jak odczytać piktogramy przed włączeniem pralki i uratować skurczone ubranie w 30 minut?
Aby uniknąć zniszczenia garderoby i utraty gwarancji na drogie ubrania, wprowadź w domu 4 proste zasady postępowania z metkami i pralką:
- Zrób zdjęcie metki smartfonem przed jej odcięciem: Gryzące, długie wszywki przy karku lub na boku koszulki często odcinamy zaraz po zakupach. Zanim użyjesz nożyczek, połóż ubranie na stole i zrób jedno wyraźne zdjęcie aparatem w telefonie, tak aby na jednym kadrze było widać kolor materiału oraz wszystkie 5 symboli konserwacji – dzięki temu po kilku miesiącach w 5 sekund sprawdzisz w galerii telefonu, czy daną rzecz można wrzucić do suszarki bębnowej.
- Dopasuj kreski pod miską do przycisku wirowania na pralce: Zawsze patrz pod spód ikony miski. Jeśli widzisz tam 1 kreskę, zmniejsz ręcznie na wyświetlaczu pralki wirowanie do maksymalnie 800 obr./min. Jeśli pod miską znajdują się 2 poziome kreski, wybierz program „Delikatne” lub „Wełna” i ustaw wirowanie na poziomie 400 obr./min (lub całkowicie je wyłącz ikoną przekreślonej spirali).
- Sprawdź tył opakowania odplamiacza przy trójkącie z 2 kreskami: Widząc na metce trójkąt z 2 ukośnymi liniami, przed wsypaniem odplamiacza przeczytaj skład na etykiecie. Szukaj w wykazie substancji czynnych nadwęglanu sodu (Sodium Percarbonate), czyli bezpiecznego aktywnego tlenu, a całkowicie odrzuć butelki zawierające podchloryn sodu (Sodium Hypochlorite).
- Zastosuj kąpiel z odżywką do włosów w 30 stopniach dla skurczonego swetra: Jeżeli przez pomyłkę wyprałeś wełniany lub bawełniany sweter w zbyt wysokiej temperaturze i ubranie zbiegło się o 1 – 2 rozmiary, nie wyrzucaj go do kosza. Nalej do miski letniej wody (około 30°C), rozpuść w niej 2 pełne łyżki zwykłej odżywki do włosów lub delikatnego szamponu dla niemowląt i zanurz ubranie na 20 – 30 minut. Składniki zmiękczające rozluźnią zaciśnięte włókna – po wyjęciu z wody nie płucz swetra w zimnej wodzie i nie wykręcaj go, tylko odciśnij w suchy ręcznik, rozłóż na płasko (zgodnie z symbolem kwadratu z 1 poziomą kreską) i delikatnie naciągnij rękawy oraz korpus do pierwotnych wymiarów.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.