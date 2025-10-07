Trump atakuje Gretę Thunberg! „Awanturnica, która powinna iść do lekarza”. 

7 października 2025 15:52 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował szwedzką aktywistkę klimatyczną Gretę Thunberg, nazywając ją „awanturnicą” i sugerując, że ma problem z kontrolą gniewu.

By European Parliament from EU – Greta Thunberg at the Parliament, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=81699733

Dodał, że jego zdaniem powinna udać się do lekarza. Te gwałtowne słowa padły w kontekście aresztowania i deportacji Thunberg przez izraelskie służby w ramach operacji flotylli humanitarnej.

Trump zdecydowanie odciął się od zarzutów, że wypowiedź może być przejawem politycznej agresji. Uznał, że działania aktywistki przekroczyły granice i że już „nie zajmuje się klimatem, lecz czymś innym”. Wcześniej w dyskusjach publicznych wielokrotnie ironizował z jej wypowiedzi i stylu.

Jego komentarz wzbudza kontrowersje: przeciwnicy oskarżają go o niestosowne ataki personalne, szczególnie wobec młodej osoby, która od lat stoi na pierwszej linii walki o świadomość ekologiczną. Dla zwolenników to kolejny dowód na to, jak daleko gotowy jest się posunąć, by podważyć działania ruchów klimatycznych.

 

Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl 

