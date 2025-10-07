Trump atakuje Gretę Thunberg! „Awanturnica, która powinna iść do lekarza”.
W poniedziałek prezydent USA Donald Trump ostro skrytykował szwedzką aktywistkę klimatyczną Gretę Thunberg, nazywając ją „awanturnicą” i sugerując, że ma problem z kontrolą gniewu.
Dodał, że jego zdaniem powinna udać się do lekarza. Te gwałtowne słowa padły w kontekście aresztowania i deportacji Thunberg przez izraelskie służby w ramach operacji flotylli humanitarnej.
Trump zdecydowanie odciął się od zarzutów, że wypowiedź może być przejawem politycznej agresji. Uznał, że działania aktywistki przekroczyły granice i że już „nie zajmuje się klimatem, lecz czymś innym”. Wcześniej w dyskusjach publicznych wielokrotnie ironizował z jej wypowiedzi i stylu.
Jego komentarz wzbudza kontrowersje: przeciwnicy oskarżają go o niestosowne ataki personalne, szczególnie wobec młodej osoby, która od lat stoi na pierwszej linii walki o świadomość ekologiczną. Dla zwolenników to kolejny dowód na to, jak daleko gotowy jest się posunąć, by podważyć działania ruchów klimatycznych.
Źródło: PAP/warszawawpigulce.pl
